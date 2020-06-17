Спрос на туры по России снизился в 10 раз к прошлому году

Спрос на туры внутри России в июне этого года оказался в 10 раз ниже, чем в том же месяце прошлого года, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"На данный момент мы видим, что в июне спрос реальный оплаченный, наверное, раз в 10 меньше, чем в аналогичный период прошлого года", - сказала она в ходе онлайн-конференции. Эти тенденции объяснимы, так как половина регионов закрыта. Даже в Краснодарском крае до 21 июня продлен режим карантина и самоизоляции.

При этом, оживилось бронирование гостиниц на июнь, июль и август своего региона и в соседних регионах, сказала Ломидзе.

"Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, санаториев, маленьких частных гостиниц", - пояснила она. Большая активность отмечается вокруг крупных городов - Москвы, Санкт-Петербурга. Также активность отмечается в тех регионах, где есть значимые водоемы - Волга, Ока, озера, уточнила эксперт.

Цены на отдых остались на уровне прошлого года. Если говорить не о черноморских курортах, а о региональных курортах, расположенных вдоль рек и озер, составляет от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, в некоторых случаях с завтраком. В Подмосковье цены выше, отметила Ломидзе.

Стоимость комфортного размещения сейчас в Краснодарском крае и Ставрополье составляют 2,5 до 4 тысяч рублей на человека.

При этом, по словам представителя АТОР, на рынке усилился теневой сектор. Это частные дома, которые не платят налоги и не выполняют рекомендации Роспотребнадзора. Стоимость размещения здесь ниже, часть туристов обращаются к этим средствам размещениям.

"Сейчас у частного сектора есть явные конкурентные преимущества", - заключила Ломидзе. Но если эпидемиологическая ситуация изменится в регионе, ответственность за это будет нести частный сектор, добавила она.