Средний чек ирландцев за поход в паб возрастет после снятия карантина

Средний чек в ирландских пабах после полного снятия ограничений существенно вырастет, передает новостной портал Journal.

Сообщается, что местная санэпидемиологическая служба в ближайшее время выпустит предписание временно изъять из меню недорогие закуски к пиву и снэки. Как ожидается, перераспределение произойдет в пользу основных блюд, стоимостью не менее 9 евро (примерно 705 рублей, - прим. "РГ"). По мнению властей, это позволит не допустить наплыва посетителей в питейные заведения, и в то же время на определенном уровне сохранить доходы рестораторов. На первых порах лишь немногие ирландцы смогут позволить традиционную вечернюю пинту пива у стойки бара.

В правительстве Ирландии заявили, что пабы заработают в стране не ранее 29 июня в рамках очередного этапа смягчения ограничительных мер.