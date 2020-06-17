Стала известна дата открытия Мемориала

Торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса предварительно запланировано на 30 июня. Об этом сообщил помощник Президента России Владимир Мединский. Первоначально планировалось, что это случится 9 мая, но из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса мероприятие было перенесено.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возвели на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 гг., он создавался по инициативе ветеранов. Решение о строительстве мемориала было принято еще летом 2017 года, а затем Российским военно-историческим обществом (РВИО) объявлен и проведен творческий конкурс. Всего на суд жюри было представлено 32 проекта - российских и белорусских авторов. В мае 2018 года был назван проект-победитель: это грандиозная 25-метровая фигура Солдата, которую словно уносят в небо журавли. Авторы проекта - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Открытие Мемориала - одно из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. К тому же решено, что он получит статус филиала Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Мемориал Советскому солдату возводился РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, Правительства Тверской области и Музея Победы. Памятник создан на народные пожертвования. Всего на его возведение собрали более 510 млн рублей.