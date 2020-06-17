Общество
17.06.2020 16:30
Текст: Ольга Валерьева (nikamir@yandex.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 22(938)

Павшим подо Ржевом

Стала известна дата открытия Мемориала
Торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса предварительно запланировано на 30 июня. Об этом сообщил помощник Президента России Владимир Мединский. Первоначально планировалось, что это случится 9 мая, но из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса мероприятие было перенесено.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возвели на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 гг., он создавался по инициативе ветеранов. Решение о строительстве мемориала было принято еще летом 2017 года, а затем Российским военно-историческим обществом (РВИО) объявлен и проведен творческий конкурс. Всего на суд жюри было представлено 32 проекта - российских и белорусских авторов. В мае 2018 года был назван проект-победитель: это грандиозная 25-метровая фигура Солдата, которую словно уносят в небо журавли. Авторы проекта - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Открытие Мемориала - одно из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. К тому же решено, что он получит статус филиала Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Мемориал Советскому солдату возводился РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, Правительства Тверской области и Музея Победы. Памятник создан на народные пожертвования. Всего на его возведение собрали более 510 млн рублей.

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