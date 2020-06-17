Стартовал конкурс молодых писателей

В среду в онлайн-формате состоялась видеоконференция, посвященная старту конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы-2020". У конкурса уже есть своя история - в этом году он пройдет в пятый раз. В нем примут участие авторы из Беларуси и России в возрасте от 18 до 30 лет.

Лауреатами предыдущих состязаний стали более 30 молодых писателей. Участие в конкурсе "Мост дружбы" - это шанс заявить о себе, получить профессиональные советы экспертов - членов жюри и, кроме того, это прекрасная возможность опубликовать свое произведение в альманахе конкурса. В видеоконференции прошло обсуждение вопросов белорусско-российского сотрудничества в сфере литературы. Участники мероприятия затронули такие темы, как совместная литературно-исследовательская и издательская деятельность, популяризация творчества классиков и литературного наследия двух стран. По завершении конференции белорусские журналисты посетили минский музей Максима Богдановича, ознакомились с экспозицией, пообщались с его руководством. Представители музея рассказали о новых результатах работы российских и белорусских исследователей творчества классика.

У конкурса уже есть своя история - в этом году он пройдет в пятый раз

Организаторами мероприятия выступили Постоянный Комитет Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси.

В конференции, анонсирующей старт конкурса, приняли участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, члены Экспертного совета конкурса - заместитель директора Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН Дарья Московская и координатор международных проектов ИМЛИ им. А.М. Горького РАН Марина Ариас-Вихиль; представители учреждения "Центр белорусской культуры. Музей Максима Богдановича" в Ярославле; директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков; директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси Иван Саверченко.