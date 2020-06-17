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17.06.2020 19:44
Рубрика: В мире

Удушающий по закону

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8186)
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Он заверил, что документ, принятый в контексте масштабных протестов против полицейского насилия, установит "наивысшие стандарты" службы правоохранителей.
Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Президент США угрожает "уголовкой" своему бывшему советнику

Указ предусматривает федеральные гранты на подготовку полицейских. Отныне стражам порядка запрещено использовать удушающие приемы, хотя это не распространяется на ситуации, где применять "летальную силу" разрешено законом. К одной из таких ситуаций, как отметил Трамп, относятся обстоятельства, при которых жизнь самого полицейского находится под угрозой. Кроме того, будет создана специальная база данных, в которой на каждого сотрудника органов правопорядка соберут досье о том, сколько раз он применял чрезмерную силу при выполнении своих служебных обязанностей. В работе с бездомными и имеющими психические расстройства полицейским теперь помогут соцработники, которые будут выезжать с ними на вызовы.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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