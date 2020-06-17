Ученые: В нашей галактике может быть не менее 30 разумных цивилизаций

Ученые исходили из предположения, что разумная жизнь на других планетах формируется аналогично земной, то есть ей требуется 4,5-5 миллиардов лет, чтобы достигнуть достаточно высоких степеней развития. Эти цифры были названы "астробиологическим пределом Коперника", основываясь на известном "принципе Коперника", что Земля не уникальна, и во Вселенной должно иметься некоторое количество систем с аналогичными условиями, а следовательно, ничто не должно препятствовать появлению жизни в других местах.

Второй предел Коперника, по мнению ученых из Ноттингема - это необходимость наличия металлов, как на Земле, чья звезда Солнце богата металлами.

"Слабый предел Коперника" означает, что цивилизация появляется через пять миллиардов лет после возникновения пригодной планеты. "Сильный предел Коперника" предполагает возникновение развитых форм разумной жизни через 4,5 миллиарда лет и больше, как на Земле.

Исходя из "сильного сценария" в нашей галактике должно быть минимум 36 разумных технических цивилизаций, заявляют исследователи. По их словам, это наименьшее число, вычисляя которое они исходили из того, что развитая цивилизация использует радиоволны на протяжении хотя бы последних ста лет, как на Земле, и уловив эти волны, можно найти обитаемые планеты.

Однако при условии более-менее равномерного распределения этих 36 цивилизаций по нашей галактике среднее расстояние между ними составляет 17 тысяч световых лет, поэтому на нынешнем этапе человеческого развития у нас нет технических возможностей их обнаружить.

Плюс к этому, срок жизни разумной цивилизации может оказаться довольно коротким, и в таком случае вполне вероятно, что на данные момент мы одни в галактике - остальные либо уже погибли, либо еще не достигли достаточного уровня технологического развития.

Краткость существования разумной цивилизации ученые объясняют тем, что вероятность появления жизни у относительно недолговечной звезды-желтого карлика, как наше Солнце, очень невелика. Куда более вероятно развитие цивилизации в окрестностях долгоживущих красных карликов, которых во Вселенной насчитывается огромное количество. Экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов, были обнаружены в 2005 году.