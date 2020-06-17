УЕФА объявил формат доигровки Лиги чемпионов в сезоне-2019/20

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа в формате "Финала восьми". Об этом на пресс-конференции после заседания исполкома УЕФА объявил заместитель генерального секретаря организации Джорджио Маркетти.

Четвертьфиналы и полуфиналы турнира будут состоять из одного матча. На данный момент неизвестно, будут ли допущены на эти встречи зрители. Ранее в СМИ появлялась информация, что доигровка сезона в Лиге чемпионов пройдет без болельщиков.

Главный еврокубковый турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На данный момент известны четыре участника четвертьфинальной стадии: "Аталанта" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Лейпциг" (Германия).

В остальных парах 1/8 финала были проведены лишь первые матчи. Речь о противостояниях "Реал" - "Манчестер Сити" (первая игра в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей), "Лион" - "Ювентус" (первая игра во Франции завершилась победой хозяев - 1:0), "Наполи" - "Барселона" (первая игра в Италии завершилась со счетом 1:1) и "Челси" - "Бавария" (мюнхенцы победили в Лондоне - 3:0).