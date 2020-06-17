УЕФА утвердил новые даты проведения чемпионата Европы

Исполком УЕФА утвердил новые даты проведения финального турнира чемпионата Европы по футболу, а также список городов, которые примут матчи турнира.

Встречи пройдут с 11 июня по 11 июля следующего года. Все 12 городов-организаторов Евро смогут принять игры турнира. Речь о Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Копенгагене, Бухаресте, Дублине, Амстердаме, Глазго, Будапеште, Бильбао и Санкт-Петербурге. Полуфиналы и финал примет лондонский "Уэмбли".

В Санкт-Петербурге планируется проведение четырех встреч: Бельгия - Россия (13 июня), Финляндия - Россия (17 июня), Финляндия - Бельгия (22 июня), а также один матч 1/8 финала (3 июля).