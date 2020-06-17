Угрожает ли резкий рост спроса на нефть сделке по сокращению добычи

Рекордный рост спроса на нефть в 5,7 млн баррелей в сутки с учетом сокращения добычи по условиям ОПЕК+, а также снижения производства в других странах спрогнозировало на 2021 год Международное энергетическое агентство (МЭА). Такое резкое восстановление рынка может не только дать стимул для роста цен на нефть, но и стать соблазном для некоторых стран начать быстро наращивать добычу в ущерб сделке ОПЕК+.
Агентство снизило ожидаемое падение спроса на нефть в 2020 году на полмиллиона баррелей в сутки, до 8,1 млн. Специалисты МЭА считают, что уже в 2021 году рост спроса на нефть отыграет большую часть снижения потребления в 2020 году. При этом само увеличение добычи в 2021 году в МЭА оценили только в 1,7 млн баррелей в сутки.
Такой прогноз связан с ожиданием, что мир начнет выходить из карантина, быстро восстанавливая экономический рост, поясняет старший аналитик по нефтегазовому сектору Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее мнению, в случае нехватки предложения на рынке страны ОПЕК+ и страны-производители за пределами соглашения смогут нарастить добычу.
В прогнозе МЭА указывается, что рынок может предоставить производителям нефти возможность увеличить добычу быстрее, чем предусматривается условиями сделки ОПЕК+. Поэтому производство в странах, не входящих в ОПЕК, может восстановиться интенсивнее, чем ожидается. В этом случае речь может пойти о потери части рынка участниками , как это уже было в конце 2019 года, когда сокращением добычи ОПЕК+ пользовались производители нефти из США и других стран, наращивая свой экспорт. Именно это стало одной из основных причин разногласий России и Саудовской Аравии в начале этого года, приведшей к развалу прошлой сделки ОПЕК+.
Впрочем, пока, по мнению экспертов, опасность развития такого сценария невелика. Как пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов, в 2021 году спрос будет ниже уровней 2019 года примерно на 2,4 млн баррелей в сутки, а добыча - на 5,5 млн баррелей в сутки. Возникший дефицит 3,1 млн баррелей в сутки будет способствовать снижению мировых запасов нефти, что и является ключевой целью ОПЕК+.
Конъюнктура на рынке все равно останется довольно сложной для производителей нефти, считает руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Накопленные в 2020 году избыточные запасы так и не будут распроданы, по крайней мере до 2022 года. Когда во второй половине 2021 года дефицит станет значительным, возрастут риски активизации восстановления добычи в США, смягчения условий соглашения ОПЕК+ или даже отклонений от аккуратного их выполнения.