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17.06.2020 18:41
Рубрика: Экономика

ОПЕК выйдет в плюс

Угрожает ли резкий рост спроса на нефть сделке по сокращению добычи
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8186)
Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим, считает министр энергетики России Александр Новак. Благодаря начавшемуся выходу из карантинных ограничений спрос на нефть начинает восстанавливаться, но остается слишком много неопределенностей, связанных с ценовой и экономической ситуацией в основных странах - потребителях нефти.
Фото: AP Photo/Amr Nabil Фото: AP Photo/Amr Nabil
Фото: AP Photo/Amr Nabil

Рекордный рост спроса на нефть в 5,7 млн баррелей в сутки с учетом сокращения добычи по условиям ОПЕК+, а также снижения производства в других странах спрогнозировало на 2021 год Международное энергетическое агентство (МЭА). Такое резкое восстановление рынка может не только дать стимул для роста цен на нефть, но и стать соблазном для некоторых стран начать быстро наращивать добычу в ущерб сделке ОПЕК+.

Агентство снизило ожидаемое падение спроса на нефть в 2020 году на полмиллиона баррелей в сутки, до 8,1 млн. Специалисты МЭА считают, что уже в 2021 году рост спроса на нефть отыграет большую часть снижения потребления в 2020 году. При этом само увеличение добычи в 2021 году в МЭА оценили только в 1,7 млн баррелей в сутки.

Фото: iStock
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Такой прогноз связан с ожиданием, что мир начнет выходить из карантина, быстро восстанавливая экономический рост, поясняет старший аналитик по нефтегазовому сектору Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее мнению, в случае нехватки предложения на рынке страны ОПЕК+ и страны-производители за пределами соглашения смогут нарастить добычу.

В прогнозе МЭА указывается, что рынок может предоставить производителям нефти возможность увеличить добычу быстрее, чем предусматривается условиями сделки ОПЕК+. Поэтому производство в странах, не входящих в ОПЕК, может восстановиться интенсивнее, чем ожидается. В этом случае речь может пойти о потери части рынка участниками , как это уже было в конце 2019 года, когда сокращением добычи ОПЕК+ пользовались производители нефти из США и других стран, наращивая свой экспорт. Именно это стало одной из основных причин разногласий России и Саудовской Аравии в начале этого года, приведшей к развалу прошлой сделки ОПЕК+.

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Впрочем, пока, по мнению экспертов, опасность развития такого сценария невелика. Как пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов, в 2021 году спрос будет ниже уровней 2019 года примерно на 2,4 млн баррелей в сутки, а добыча - на 5,5 млн баррелей в сутки. Возникший дефицит 3,1 млн баррелей в сутки будет способствовать снижению мировых запасов нефти, что и является ключевой целью ОПЕК+.

Конъюнктура на рынке все равно останется довольно сложной для производителей нефти, считает руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Накопленные в 2020 году избыточные запасы так и не будут распроданы, по крайней мере до 2022 года. Когда во второй половине 2021 года дефицит станет значительным, возрастут риски активизации восстановления добычи в США, смягчения условий соглашения ОПЕК+ или даже отклонений от аккуратного их выполнения.

Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Сокращение добычи нефти

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