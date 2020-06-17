В Беларуси отметили День России

День России стал праздником не только для россиян, но и для многих жителей Беларуси. Не только 105 тысяч россиян, проживающих в Беларуси, но и миллионы ее граждан отметили День России. В центре Минска состоялась экспозиция фотографий ТАСС о жизни союзной страны, белорусско-российском сотрудничестве. Открыл фотовыставку посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев:

Дмитрий Мезенцев: В этот день важно еще раз почувствовать рукопожатие друг друга Фото с сайта Посольства РФ в Минске

- В этот праздничный день важно еще раз почувствовать рукопожатия друг друга. Чтобы мы, вглядываясь в день завтрашний, понимали, как будем сотрудничать. В экономике, гуманитарной сфере, в системе отношений городов-побратимов. То, что Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил главе российского государства и национальному лидеру Владимиру Путину яркие и теплые слова поздравления с Днем нашей страны, очень значимо и важно.

19 июня Минск посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Что можно ожидать от визита?

Дмитрий Мезенцев: Думаю, встреча главы внешнеполитического ведомства России с главой белорусского государства позволит еще раз проанализировать двухстороннюю повестку. Будет затронут широкий круг вопросов позиционирования России и Беларуси на международных площадках. Анонсировано подписание соглашения о взаимном признании виз, это очень важный и масштабный документ.

Когда откроются границы между нашими странами?

Дмитрий Мезенцев: Давайте начнем с того, что между нашими странами фактически границы нет. Есть временные ограничения на въезд и выезд, вызванные требованиями ВОЗ. Полагаю, как только появится реальная возможность, шаги для облегчения перемещения граждан, представителей бизнеса будут сделаны. Кстати, на днях глава Кабинета министров России Михаил Мишустин подписал постановление, открывающее границы в ряде случаев.

День России стал праздником не только для россиян, но и для многих жителей Беларуси. Фото: Юрий Мозолевский

Как оцениваете контакты в формате Союзного государства?

Дмитрий Мезенцев: В ушедшем году взаимный товарооборот составил около 36 миллиардов долларов. Это огромная сумма, заметная и в белорусском, и в российском бюджете. Разве мы можем отказаться от того рынка, который предоставляет Россия для белорусской сельхозпродукции, машиностроителей, IT-сектора? При этом мы прекрасно понимаем, что это складывается не за один день и не за один год. Нужно уметь делать работу над ошибками, слышать друг друга более отчетливо и больше доверять. Было отрадно слышать из уст белорусского коллеги Владимира Семашко о готовности вернуться за стол переговоров по союзной повестке. Напомню, почти все 30 "дорожных карт" были согласованы: по единой промышленной политике, поддержке сельхозтоваропроизводителей и т.д. Это то, что сделает интеграцию еще более понятной людям. Важно, что правительства наработали опыт взаимодействия той глубины, открытости и доверия, которых раньше не было. Это новый этап в развитии Союзного договора.