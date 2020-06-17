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17.06.2020 14:58
Рубрика: Власть

В ГД внесены поправки о пособиях на жилье жертвам политических репрессий

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект о выплатах на жилье реабилитированным жертвам политических репрессий советского периода.

Авторами выступили лидер фракции Сергей Миронов и глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Миронов пояснил, что предлагаются выплаты за счет федерального бюджета на приобретение или строительство жилья на прежнем месте жительства. "Анализируя данные, полученные из регионов, можно предположить, что в настоящее время этот законопроект решит проблемы трехсот реабилитированных жертв политических репрессий прошлых лет, желающих вернуться на прежнее место жительства", - сообщил он.

Поводом для подготовки законопроекта стало принятие в конце прошлого года постановления Конституционного суда (КС). Отмечается, что проблемы с предоставлением жилья реабилитированным жертвам политических репрессий возникли в 2004 году, когда полномочия в этой сфере были переданы регионам. КС предложил депутатам внести изменение в федеральное законодательство.

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- Реабилитированные жертвы политических репрессий ожидают получения жилья около 30 лет, - отметил Миронов. - Как правило, это люди преклонного возраста, и многие из них могут не дождаться заселения, если государство срочно не выделит деньги на покупку квартир.

Согласно пояснительной записке, реабилитированным лицам гарантируется однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жилым помещением по прежнему месту жительства путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Законопроектом также предусмотрены особые сроки предоставления таких выплат - в срок не позднее одного года со дня подачи реабилитированными лицами соответствующего заявления в уполномоченный орган.

В законопроекте также указано, что расчет размера единовременной денежной выплаты реабилитированным лицам осуществляется с учетом совместно проживающих с ними членов их семей. Это необходимо для того, чтобы реабилитированные лица не оказывались перед выбором возвратиться на прежнее место жительства или сохранить семью.

Депутаты рассчитали, что на реализацию положений проекта потребуется дополнительно средств федерального бюджета в размере не более 1,4 млрд. рублей.

Законопроект отправлен также на отзыв в правительство.

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