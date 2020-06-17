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Текст:   Татьяна Замахина 
18:01 17.06.2020

В Госдуму внесен законопроект о возможности приватизации земель нацпарков

В Госдуму внесен законопроект, который дает возможность приватизации земель национальных парков в интересах защиты конституционных прав жителей этих территорий.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Авторами выступила группа сенаторов и депутатов, среди которых вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак, а также лидер фракции "Единая Россия Сергей Неверов.

Фото: iStock
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Законопроект направлен на решение вопросов, связанных с запретом на оборот земельных участков, расположенных в границах национальных парков. Кстати, поправки не касаются особо охраняемых природных территорий.

- Люди, проживающие в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, - говорится в пояснительной записке. - Региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки населения (строительство больниц, школ, детских садов), программы по расселению ветхого жилья.

По оценке авторов, существует множество и других ограничений, что приводит к постоянному росту социальной напряженности.

Предлагается разрешить приватизацию земли в населенных пунктах, которые размещены в зонах хозяйственного назначения таких парков. Также речь о предоставлении участков в собственность регионов или муниципалитетов.

Одновременно, согласно законопроекту, должен соблюдаться ряд условий. А именно - населенный пункт должен был существовать до создания соответствующего национального парка. Во-вторых, граница населенного пункта не должна иметь пересечений с границами земельных участков, расположенных вне территории парка. И, кроме того, в Единый государственный реестр недвижимости должны быть внесены сведения о границах такого населенного пункта.

Фото: iStock
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В кабмине проект в целом поддержали, но высказали замечания. В отзыве говорится об отсутствии полной и достоверной информации о дате создания существующих населенных пунктов в границах национальных парков. Так что указанные критерии могут повлечь дифференцированное регулирование. Необходимо их уточнить во избежание ущемления прав граждан, проживающих в таких населенных пунктах.

Отмечается, что настоящее время в России существуют 63 национальных парка, на территории 61 из них расположено порядка 956 населенных пунктов.

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