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17.06.2020 11:11
Рубрика: В мире

В Ирландии появится налог на вейпы

Текст: Владимир Шилов

В Ирландии обложат специальным налогом вейпы и другие электронные системы нагревания табака. Как пишет Irish Independent со ссылкой на антикризисный проект на 2020-2021 годы, в кабинете министров рассчитывают одним выстрелом убить двух зайцев: улучшить показатели здоровья населения, а также закрыть многомиллиардную "дыру" в бюджете, образовавшуюся в результате пандемии.

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Сообщается, что ставку налога еще предстоит определить законодателям.

Власти до конца года также введут запрет продаж несовершеннолетним этих устройств, напоминающих портативные кальяны. Решение принято после того, как в стране за последний год выросло число курящих подростков из-за сравнительной доступности электронных сигарет по сравнению с классическим табаком, акцизы на который поднимаются с завидной регулярностью из года в год.

Согласно данным Центрального статистического бюро республики, в настоящее время каждый двадцатый житель страны использует вейпы.

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