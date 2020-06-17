Эксперты итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti бьют тревогу, прогнозируя, что из-за спровоцированного пандемией экономического кризиса число "абсолютно бедных" граждан по итогам года может вырасти на миллион человек. Исследователи пришли к этому выводу на фоне роста на 40 процентов обращений граждан за помощью в благотворительные организации.

По мнению экспертов, среди "новых бедных" окажутся люди, потерявшие из-за эпидемии работу (в первом квартале года число занятых сократилось на 100 тысяч) и бизнес, а также лица, не имеющие накоплений или постоянного дохода, занятые в "серых" отраслях экономики, которые не могут рассчитывать на госсубсидии.

Национальный институт статистики накануне представил доклад, согласно которому в 2019 году в состоянии абсолютной бедности на Апеннинах проживали около 4,6 миллиона человек.