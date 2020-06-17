В Южной Корее наградили лучших знатоков русского языка среди студентов

Недавно в сеульском Университете иностранных языков Хангук прошел ежегодный конкурс по русскому языку среди студентов корейских вузов.

Данное мероприятие организуется Институтом российских исследований Университета иностранных языков Хангук и посольством Российской Федерации в Республике Корея. Конкурс проходит с 2011 года и на этот раз отметил свой десятилетний юбилей. В связи с пандемией коронавируса в организацию конкурса пришлось вносить изменения, проведя его в режиме онлайн.

В этом году организаторы решили дать шанс проявить себя студентам, которые проживали и проходили обучение в России и других странах СНГ на протяжении недолгого времени. Поэтому участие в конкурсе приняли лишь те студенты, срок языковых стажировок которых составляет не более двух лет. В борьбе за звание лучшего знатока русского языка сошлись около 40 студентов, которые представляли самые разные высшие учебные заведения Республики Корея.Темами юбилейного конкурса стали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и Освобождение Кореи, а также 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Победителем конкурса стала студентка Ли Га Хи из Университета иностранных языков Хангук.

16 июня в здании посольства Российской Федерации в Сеуле прошла церемония награждения победителей и участников. Главная победительница студентка Ли Га Хи в качестве приза получила билеты по маршруту Сеул-Москва-Сеул от авиакомпании "Аэрофлот". Участники, занявшие места со второго по четвертое, были награждены призами от Россотрудничества в РК. Остальные получили памятные сувениры от посольства РФ и почетные грамоты за участие в конкурсе. Посол России в Республике Корея Андрей Борисович Кулик поздравил всех участников с прекрасными результатами, призвав молодых корейских знатоков русского языка внести самый активный вклад в сближение России и Кореи.