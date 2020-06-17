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Рубрика: Общество

Пожар из XVII века

В Москве открылась выставка, посвященная протопопу Аввакуму
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8186)
В столичной Галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка "Русь заповедная", посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.
Глава старообрядческой церкви митрополит Корнилий Фото: Предоставлено Управлением информации Российской академии художеств Глава старообрядческой церкви митрополит Корнилий Фото: Предоставлено Управлением информации Российской академии художеств
Глава старообрядческой церкви митрополит Корнилий Фото: Предоставлено Управлением информации Российской академии художеств

Организованная Московской митрополией Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), она о старообрядцах. Их жизнь представляют 50 живописных полотен, на которых и история, и современность русского старообрядчества.

Художники - представители древних старообрядческих родов или современные прихожане РПСЦ.

Что мы знаем о старообрядцах, если сами не интересуемся никакими обрядами? Если хочешь найти что-то древнерусское, не смытое временем, пролежавшее нетронутым сквозь века - от веретен и книг до распевов и узоров, ищи у старообрядцев. Ну и еще, конечно, про протопопа Аввакума! И если прялки и распевы искать - дело тихо музейное, то протопоп Аввакум - фигура пожара. Дар слова редкостный - до попадания навечно в памятники древнерусской словесности, сила несправедливости, давящая на его личность всей махиной государственной машины, - невероятная, сила сопротивления этой несправедливости - перекрывающая силу давления!

Фото: Российская академия художеств
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Он жил во времена огромного разворота, который совершала страна, - исторического, культурного, цивилизационного, технологического. Россия разворачивалась в сторону лучших технических и культурных достижений современности, догоняла Амстердам в технологиях. И догнала, по мнению лучших исследователей, довольно быстро и достаточно органично. Но... В этом беге не задала себе необходимые духовные и культурные вопросы, по-настоящему не начала и не закончила спор о Боге и человеке. Собственно, Аввакум был главной фигурой этого спора. Главным несогласным. Но не по причине вредности или несоразмерных амбиций, а по желанию разобраться, и ни за что, ни за какие блага и резоны не предать истину.

В научных работах блистательного петербургского филолога Алексея Панченко есть замечательные выводы о том, что привычно воспринимаемый нами упирающимся консерватором Аввакум в духовной мысли был невероятным новатором!

Это фигура человека, который не забудется никогда. И не только рачением чтущих его как святого старообрядцев и призывающим сегодня вспоминать его на волжских берегах и в Пустозерске, где его сожгли, но и своим нестираемым присутствием в общей русской жизни. Не обязательно старообрядческой.

Недаром инициативу о широком праздновании 400-летия протопопа Аввакума одобрили президент России и министерство культуры.

Сколько архетипических для нас образов (вроде той же боярыни Морозовой с картины Сурикова) не представимо для нас сегодня без Аввакума.

За многим в нас - наших чертах, упорствах, силе - стоит Аввакум. Напоминая, что не одни внешние победы правят миром. Но и внутренние - тоже.

Общество Религия

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