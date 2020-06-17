В Москве задержали банкиров, растративших миллиарды рублей

Центральный аппарат Следственного комитета сообщил, что по подозрению в растрате не менее 12,9 миллиарда рублей в коммерческом банке "БФГ-Кредит" в Москве задержаны его бывшие сотрудники Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

До сегодняшнего задержания в розыск объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов. По мнению следствия, эти люди организовали в 2014-16 годах хищение денег банка, а когда это заметили, сбежали из страны.

В СК заверили, что расследование по этому уголовному делу продолжается.