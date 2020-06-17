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Рубрика: Спорт

Подача на кладбище

Открытый чемпионат США проведут в жутко страдающем от COVID-19 Нью-Йорке
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8186)
Открытый чемпионат США все-таки состоится в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября без зрителей, - сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Прежде сохранялась надежда на здравомыслие властей почти 20-миллионной по населению территории, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса. В штате Нью-Йорк почти 400 тысяч жителей оказались инфицированными, из них 31 тысяча человек умерли. Обе цифры - рекордные для локальных территорий и превышают показатели для большинства стран мира.

Фото: iStock
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А ведь существовал вариант переноса турнира в другие города. Есть штаты, где менее десятка тысяч инфицированных и не более трех сотен умерших от болезни. Однако в США, как ни прискорбно для почитателей тенниса и самих спортсменов, в силу чаще всего вступает другая арифметика - финансовая. В крупнейшем городе США уже годами отлаженная инфраструктура проведения US Open, отсюда проще вести телевизионные трансляции и так далее. Перенос в другой штат неизбежно потребовал бы дополнительных расходов по многим позициям.

На US Open даже смягчат ранее заявленный медицинский протокол

Парадокс, но организаторы соревнований не ужесточили медицинский протокол, а смягчили его. Отменен ранее заявленный карантин для въезжающих в США зарубежных теннисистов. Прилетать участники вольны в разные сроки вместо перемещения чартерными рейсами, организованными принимающей стороной. Плюс еще несколько деталей, никак не способствующих безопасности игроков и их сопровождающих. Уже очевидно, что целый ряд топовых игроков проигнорируют выступление на US Open, несмотря на огромные призовые. Здоровье дороже денег.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

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