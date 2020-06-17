Педагогические вузы по всей стране начинают прием документов у абитуриентов. Причем обязательно - в онлайн-формате.

Сколько есть бюджетных мест? На каких факультетах самый высокий конкурс? За что начислят дополнительные баллы ЕГЭ? Какие есть активности для студентов? Вся информация "по полочкам" разложена на сайте министерства просвещения в разделе "Приемная кампания-2020". К примеру, АлтГПУ начал принимать документы еще 15 июня: общее число бюджетных мест - 1213, поступить можно на 150 разных программ бакалавриата и магистратуры. А в НГПУ прием стартует завтра - 18 июня. Подать документы можно в электронной форме на сайте вуза. МГППУ и МПГУ начнут принимать заявления от выпускников 20 июня через личные кабинеты поступающего.

- Победителям и призерам олимпиад ставим 100 баллов по профильному предмету. Дополнительно 5 баллов получают абитуриенты с аттестатом "С отличием"; 2 балла - имеющие "Золотой знак ГТО". Суммарно мы имеем право добавить за индивидуальные достижения до 10 баллов, - сообщают в МПГУ.

Что важно? В июне вузы начнут принимать заявления, аттестаты, дипломы олимпиад, портфолио школьника. Но ЕГЭ выпускники этого года будут сдавать в июле. И только после получения результатов ЕГЭ приемная комиссия сможет рассмотреть полный пакет документов.