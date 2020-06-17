В прокуратуру в 2019 году поступило более 5 млн жалоб от граждан

В органы прокуратуры в прошлом году поступило более 5 млн жалоб от граждан, из которых пятая - во время личного приема прокуроров. По словам генерального прокурора Игоря Краснова, эти обращения являются определенным индикатором состояния законности, а для прокуроров еще и ориентирами при планировании надзорных мероприятий.

В своем ежегодном докладе Совету Федерации Игорь Краснов сообщил, что чаще всего граждане обращались по вопросам соблюдения трудовых прав - 142 тысячи, защиты несовершеннолетних - 56 тысяч, законности в сферах ЖКХ - 127 тысяч, землепользования - 49 тысяч, охраны окружающей среды - 34 тысячи.

По-прежнему, как сообщил генпрокурор, значительное число жалоб поступает на действия и решения следователей и дознавателей - 702 тысяч. При этом порядка 70 процентов обращений по вопросам расследования обусловлено недовольством работой органов внутренних дел.

Во многих случаях, как отметил Краснов, доводы жалоб находят свое подтверждение. Например, удовлетворено более трети обращений о нарушениях прав вкладчиков и в сфере безопасности дорожного движения.

Всего по результатам разрешения заявлений прокурорами пресечено 550 тысяч нарушений законов, внесено более 415 тысяч актов реагирования. Обеспечен контроль за реальным устранением недостатков.

"Безусловно, мы продолжим эту работу, будем добиваться оказания реальной помощи людям. Такая задача перед прокурорами поставлена", - подчеркнул Игорь Краснов.