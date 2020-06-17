Как пояснили в Минздраве России, протестируют две формы вакцины: жидкую, в форме раствора для инъекции, получат добровольцы в военном госпитале им. Бурденко. Другая форма, в виде лиофизилата (порошка, который перед уколом растворяют в физрастворе), - будет исследоваться в Сеченовском университете. В исследованиях участвуют две группы добровольцев по 38 человек.
Как сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, говорить, что вакцина готова, пока рано, речь идет о кандидате. После первого этапа - проверки безопасности и эффективности препарата на здоровых людях, предстоит убедиться, что его можно использовать у пожилых, детей, у людей со всевозможными хроническими заболеваниями и т.д. Тем не менее, поскольку вакцина создавалась и тестируется в условиях пандемии, то есть в экстремально короткие сроки, во время ее испытаний обеспечивается, по выражению министра, "практически полицейский надзор". "Главный принцип - не навреди", - подчеркнул Михаил Мурашко.
Директор Научного центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург уточнил, что вакцина будет вводиться дважды: на нулевой день испытаний и 21-й, и после этого добровольцы полтора месяца останутся в стационаре, чтобы отследить все возможные последствия, а потом еще полгода за ними будут пристально наблюдать медики. То, что новое лекарство или вакцина проверяется на добровольцах, - это стандартная международная практика. Участники дают информированное согласие, предварительно получив все данные о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах. Кроме того, их страхуют на случай возможного ущерба здоровью.
Впрочем, академик Гинцбург уверен, что риски минимальны: для новой вакцины использовалась старая, хорошо изученная платформа. Первые прививки еще в мае делали себе сами разработчики.
Нынешняя вакцина лишь одна из многих, которые разрабатываются в России. Так, в июле должно начаться тестирование на людях вакцины, разработанной НИЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Идут исследования и в научных центрах ФМБА. По словам Мурашко, если в распоряжении государства имеется несколько вакцин с разным спектром применения, это повышает устойчивость в защите от инфекции.
Документ
Производить антисептики пивным компаниям можно не на продажу, а исключительно для сотрудников предприятия и для безвозмездной передачи некоммерческим медицинским организациям, организациям соцобслуживания, государственным или муниципальным учреждениям. Санитайзеры должны соответствовать требованиям техрегламента о безопасности парфюмерно-косметической продукции и быть разлиты в упаковки объемом не более 255 куб. см. Сведения об объеме производства геля для рук, а также об объемах спиртосодержащих отходов и этилового спирта, использованных для такого производства, должны быть переданы в единую государственную автоматизированную информационную систему учета производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС).
"При производстве безалкогольного пива высвобождается спирт, поскольку безалкогольное пиво изготавливается из алкогольного. Из этого спирта и можно делать санитайзеры. Однако обращение пива и алкоголя в стране так зарегулировано, что даже правительству при наличии доброй воли, за что мы искренне благодарны, понадобилось два месяца, чтобы легитимизировать такое производство", - пояснил представитель "Балтики".
Ранее с такой инициативой выступил один из крупнейших производителей пива, пообещав организовать выпуск санитайзеров на основе рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения рецепта - из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Минфин эту инициативу поддержал.
По информации минпромторга, на данный момент Россия полностью обеспечивает потребности граждан в антисептиках: их производство было увеличено до 380 тысяч литров, тогда как до пандемии ежедневно выпускалось около 40 тысяч литров.