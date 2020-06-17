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17.06.2020 19:28
Рубрика: Общество

Защита от "короны"

Начались испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8186)
Первым добровольцам в четверг, 18 июня, должны быть сделаны прививки от COVID-19. Сразу в двух клиниках началось клиническое исследование первой вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Поскольку вакцина создавалась в экстремально короткие сроки, во время ее испытаний обеспечивается "практически полицейский надзор". Фото: REUTERS Поскольку вакцина создавалась в экстремально короткие сроки, во время ее испытаний обеспечивается "практически полицейский надзор". Фото: REUTERS
Поскольку вакцина создавалась в экстремально короткие сроки, во время ее испытаний обеспечивается "практически полицейский надзор". Фото: REUTERS

Как пояснили в Минздраве России, протестируют две формы вакцины: жидкую, в форме раствора для инъекции, получат добровольцы в военном госпитале им. Бурденко. Другая форма, в виде лиофизилата (порошка, который перед уколом растворяют в физрастворе), - будет исследоваться в Сеченовском университете. В исследованиях участвуют две группы добровольцев по 38 человек.

Фото: Istock
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Как сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, говорить, что вакцина готова, пока рано, речь идет о кандидате. После первого этапа - проверки безопасности и эффективности препарата на здоровых людях, предстоит убедиться, что его можно использовать у пожилых, детей, у людей со всевозможными хроническими заболеваниями и т.д. Тем не менее, поскольку вакцина создавалась и тестируется в условиях пандемии, то есть в экстремально короткие сроки, во время ее испытаний обеспечивается, по выражению министра, "практически полицейский надзор". "Главный принцип - не навреди", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Директор Научного центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург уточнил, что вакцина будет вводиться дважды: на нулевой день испытаний и 21-й, и после этого добровольцы полтора месяца останутся в стационаре, чтобы отследить все возможные последствия, а потом еще полгода за ними будут пристально наблюдать медики. То, что новое лекарство или вакцина проверяется на добровольцах, - это стандартная международная практика. Участники дают информированное согласие, предварительно получив все данные о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах. Кроме того, их страхуют на случай возможного ущерба здоровью.

Разработчики вакцины уверены, что риски минимальны, они сами сделали себе прививки новым препаратом в порядке эксперимента еще в мае

Впрочем, академик Гинцбург уверен, что риски минимальны: для новой вакцины использовалась старая, хорошо изученная платформа. Первые прививки еще в мае делали себе сами разработчики.

Нынешняя вакцина лишь одна из многих, которые разрабатываются в России. Так, в июле должно начаться тестирование на людях вакцины, разработанной НИЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Идут исследования и в научных центрах ФМБА. По словам Мурашко, если в распоряжении государства имеется несколько вакцин с разным спектром применения, это повышает устойчивость в защите от инфекции.

Документ

Текст: Татьяна Карабут
Правительство утвердило временные упрощенные правила, позволяющие пивоваренным компаниям выпускать гели для дезинфекции рук. Изготавливать их можно из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, который компании приобретают на собственные технические цели. При этом платить госпошлину за получение разрешения производителям не придется. Разрешение действует до конца года.

Производить антисептики пивным компаниям можно не на продажу, а исключительно для сотрудников предприятия и для безвозмездной передачи некоммерческим медицинским организациям, организациям соцобслуживания, государственным или муниципальным учреждениям. Санитайзеры должны соответствовать требованиям техрегламента о безопасности парфюмерно-косметической продукции и быть разлиты в упаковки объемом не более 255 куб. см. Сведения об объеме производства геля для рук, а также об объемах спиртосодержащих отходов и этилового спирта, использованных для такого производства, должны быть переданы в единую государственную автоматизированную информационную систему учета производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС).

Конфискованный спирт направят на производство антисептиков

"При производстве безалкогольного пива высвобождается спирт, поскольку безалкогольное пиво изготавливается из алкогольного. Из этого спирта и можно делать санитайзеры. Однако обращение пива и алкоголя в стране так зарегулировано, что даже правительству при наличии доброй воли, за что мы искренне благодарны, понадобилось два месяца, чтобы легитимизировать такое производство", - пояснил представитель "Балтики".

Ранее с такой инициативой выступил один из крупнейших производителей пива, пообещав организовать выпуск санитайзеров на основе рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения рецепта - из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Минфин эту инициативу поддержал.

По информации минпромторга, на данный момент Россия полностью обеспечивает потребности граждан в антисептиках: их производство было увеличено до 380 тысяч литров, тогда как до пандемии ежедневно выпускалось около 40 тысяч литров.

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