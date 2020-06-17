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Рубрика: Общество

Лечебный атом

В России построят новый центр ядерной медицины
Текст: Елена Манукиян
Новый центр ядерной медицины появится в России к 2024 году, сообщили "РГ" в Минздраве. Он станет самым крупным структурным подразделением Национального медицинского исследовательского центра в Санкт-Петербурге, который носит имя академика РАМН В.А. Алмазова, а также одним из самых мощных и оснащенных в стране.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Его предполагаемая стоимость оценивается минздравом в 3,9 млрд рублей. До конца года завершится первый технологический этап, на котором будет проведен ценовой аудит, после чего в 2021 году начнется строительство. Создание нового центра ядерной медицины стало возможным благодаря нескольким нацпроектам, в том числе федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Как рассказали "РГ" в НМИЦ им. В.А. Алмазова, сегодня ядерная медицина уже представлена в учреждении отделом, который начал работать пять лет назад. За это время накоплен опыт в диагностике и лечении опухолей сердца, фармакорезистентных форм эпилепсии, сердечно-сосудистых и заболеваний и врожденного гиперинсулинизма, в том числе у детей. Стали доступны роботизированные хирургические операции. Разработаны новые радиофармацевтические лекарственные препараты. Практически каждый сотрудник обладает международными наградами в области онкологии. С увеличением мощностей непременно появятся новые результаты, в том числе в лечении пациентов, уверена завотделом НМИЦ Дарья Рыжкова.

Фото: Сергей Михеев
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Центра займет 8,5 тысячи кв. м, в нем разместятся пять отделений, а на крыше будет оборудована вертолетная площадка. В помещениях общей площадью более пяти тысяч кв. м будут находиться радионуклидная и лучевая терапии, где смогут лечить пациентов со злокачественными опухолями различных локализаций, в том числе нейроэндокринными, а также кастрационно-резистентными формами рака предстательной железы, болезнью Грейвса и токсическими аденомами щитовидной железы. Под выявление и исследование злокачественных образований выделят полторы тысячи кв. м. Такую же площадь займет отделение радионуклидного обеспечения, включая отдел контроля качества радиофармацевтической продукции. Еще на 450 кв.м разместится дневной стационар. Также на базе Центра ядерной медицины будет работать научно-образовательный центр для обучения и подготовки врачей по специальностям радиология, радиотерапия, онкология, радиохимия, медицинская физика.

В стране уже действуют 32 центра ядерной медицины. В 2019 году введены в эксплуатацию новые онкологические центры в Новосибирске и Ульяновской области, началось строительство объекта в Приморье. Россия возвращает себе лидерские позиции на мировом рынке ядерной медицины. До развала СССР в стране работали 650 лабораторий радионуклидной диагностики, проводивших более миллиона исследований в год.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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