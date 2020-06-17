Роспотребнадзор разработал проект санитарных требований для организаций торговли. Из нового: нельзя будет продавать рыбу в жилых домах и пристройках к ним, выливать напитки из посуды покупателя обратно в общую тару, а также привлекать к продаже еды подсобных рабочих.

Проект санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию, сейчас проходит процедуру общественного обсуждения. Документ разработан для предотвращения инфекционных заболеваний и отравлений пищевой продукцией и не связан с COVID-19. "Эти санитарные правила отношения к текущей эпидемической ситуации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 не имеют. Ведется плановая работа по актуализации документа", - уточнили в ведомстве.

В документе перечислен набор стандартных санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к различным помещениям торговых точек, основным правилам приготовления и отпуска пищевой продукции и персоналу. Обновленные правила, в частности, содержат запрет на размещение специализированных рыбных магазинов в жилых и административных зданиях или в пристройках к ним. По мнению исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, оснований для этого нет: "У нас нет отдельных разграничений для организации торговли колбасой и рыбой". Нельзя хранить продукты в проходах и коридорах, а тележки и корзины для самообслуживания покупателей вместе с торговым оборудованием и инвентарем. При этом разрешен прием стеклотары от населения и ее хранение в отдельных помещениях или специальных автоматах.

Из нового: нельзя будет продавать рыбу в жилых домах и пристройках к ним

Также запрещено взвешивать на весах продукты без упаковки, а персонал, занимающийся уборкой, нельзя привлекать для подготовки пищевой продукции к продаже. По словам представителей бизнеса, ранее столь элементарные требования к гигиене не прописывались законодательно.