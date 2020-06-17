Сохранить занятость для двух миллионов сотрудников в ходе пандемии коронавируса и связанных с ней экономических трудностей и ограничений позволили меры, принятые правительством России. Об этом сообщил глава минтруда Антон Котяков, выступая в рамках Социального форума РСПП.

"Для поддержки бизнеса был запущен целый ряд специальных программ кредитования, грантов, налоговых отсрочек, снижение взносов во внебюджетные фонды, - перечислил министр. - В результате всех принятых мер нам удалось сохранить занятость для двух миллионов человек".

По данным Котякова, безработица на 17 июня в России составляет 6,1% (по методологии Международной организации труда), в центрах занятости зарегистрированы и получают пособия от государства почти 2,5 млн человек. Ситуация в России развивается по более благополучному сценарию, чем во многих других государствах, отметил министр.

Тем не менее проблемы есть, и решать их удается в том числе за счет четкой координации действий между властями, бизнесом и объединениями работников. Именно формат трехсторонней комиссии позволяет вырабатывать оптимальные решения, благодаря которым удается находить достойные ответы на вызовы, связанные с пандемией.

Многие вопросы могут быть решены в трудовом или коллективном договоре, отраслевом соглашении

"Правительство применило гениальный ход, запустив программу с кредитами бизнесу под 2%, которые при условии сохранения занятости персонала будут погашаться, - отметил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. - Да, в рамках ее реализации будут разнообразные случаи дискриминации, в том числе с зарплатами, но количество работающих останется, это очень сильный ход правительства для сглаживания негативных последствий ситуации".

Шмаков обратил внимание на туманность карьерных перспектив для трех миллионов работников, отправленных в простой или неоплачиваемые отпуска. По его мнению, на работу они могут не вернуться. Шмаков указал на ущемления прав работающих по договорам гражданско-правового характера или на условиях самозанятости. Использование этих режимов вместо традиционного найма ущемляет права трудящихся, уверен глава ФНПР. По его мнению, все это надо предусмотреть в новых нормативных документах.

На необходимость изменений законов обратил внимание и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Перевод миллионов работников за одну-две недели на удаленную работу потребовал механизмов, платформ и цифровых технологий, все это привело к дополнительным расходам и работодателей, и работников, - отметил он. - Сейчас Трудовой кодекс предусматривает около 700 обязательных требований к организациям, за которыми государство осуществляет надзор и контроль. Надо расширить договорную основу трудового законодательства, чтобы многие вопросы можно было решить в трудовом или коллективном договоре, отраслевом соглашении. Но при этом для всей страны нужны единые базовые принципы, нюансы же можно гибко отрегулировать на уровне коллективов".

Еще одна необходимость, по словам Шохина, - внести изменения в законы, касающиеся "нестандартных форм занятости, становящихся все более стандартными". Речь в первую очередь идет о комбинированной удаленно-офисной работе.

Глава минтруда также подтвердил скорый переход на электронный кадровый документооборот. Его внедрение возможно уже в октябре. Еще одна важная проблема - квалификация работников. По данным РСПП, отсутствие нужных квалификаций у работников входит в тройку главных проблем при развитии бизнеса.