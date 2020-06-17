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В Россию пришел уникальный смартфон-долгожитель из Китая за 23 тысячи рублей

Текст:   Антон Благовещенский
17.06.2020,  
18:11
Фото: Oppo Фото: Oppo
Фото: Oppo

Компания Oppo представила на российском рынке смартфон Oppo A72, отличительными особенностями которого стали квадрокамера и батарея на 5000 мАч.

Фото: Oppo

Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 6,5 дйюма и разрешением FullHD+, процессором Snapdragon 665, 4/128 Гб оперативной и постоянной памяти с возможностью расширения, стереодинамиками, встроенным в боковую панель сканером отпечатка пальца и модулем NFC.

Oppo A72 также оборудован портом USB-C и разъемом для наушников. Присутствует уникальная функция для аппаратов бюджетного класса - обратная зарядка, позволяющая зарядить другое устройство, положив его на заднюю крышку смартфона.

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Квадрокамера с разрешением 48 Мп имеет основной и сверхширокоугольный модули, а также объектив для макро и сенсор глубины. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку на мощности 18 Вт. Слот для двух SIM-карт позволяет установить одновременно с ними и карту памяти.

Стоимость аппарата на российском рынке составит 22990 рублей у официальных продавцов.

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