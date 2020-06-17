Школьный стандарт по истории расширят современными темами, включая воссоединение Крыма с Россией, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на заседании рабочей группы по подготовке концепции учебного курса "История России".

"Накопление новых знаний побуждает нас периодически вносить коррективы в образовательные программы. В 2013 году РИО завершило большую работу над концепцией нового учебно-методического комплекса преподавания истории в средней школе. Этот документ лег в основу нескольких новых линеек учебников и на сегодняшний день по ним обучается большинство наших школьников", - напомнил Нарышкин.

По его словам, несколько месяцев назад в РИО обратился министр просвещения России Сергей Кравцов с просьбой подготовить усовершенствованный вариант концепции, более применимый к реальной учебной практике. Еще одна причина взяться за работу: историческое сообщество считает, что экспертиза учебников по истории, в первую очередь региональной, должна быть более тщательной. "Они (учебники. - Ред.) не должны противоречить историко-культурному стандарту, - подчеркнул глава РИО. - Уверен, что Российское историческое общество может стать площадкой для проведения такой экспертизы". Текст обновленной концепции и школьного стандарта будет расширен вплоть до современности. По мнению Сергея Нарышкина, прежде всего в него должно быть включено "такое эпохальное событие, как воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также … другие важнейшие исторические события последних лет".

Конкурс школьных сочинений дополнился новой номинацией, посвященной столетию СВР

Нарышкин, который является также директором Службы внешней разведки (СВР), пригласил российских школьников принять участие в конкурсе сочинений по истории отечественной внешней разведки.

"В этом году всероссийский конкурс школьных сочинений дополнился новой номинацией, посвященной столетию Службы внешней разведки. Я благодарю Министерство просвещения Российской Федерации за это принятое решение, - сказал он. - Не раз говорил о том, что история отечественной внешней разведки - это неотъемлемая часть истории России, и размышлять о ней, в том числе и письменно, - это невероятно интересное занятие". Директор СВР пообещал, что в конце года будут подведены итоги этого конкурса: "Планирую лично наградить победителей".

Кстати

В рамках заседания историков прошла церемония памятного гашения художественной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику, герою России, полковнику Алексею Николаевичу Ботяну.