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17.06.2020 17:54
Рубрика: Власть

В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас

Текст: Татьяна Замахина
Голосование по Конституции важно провести сейчас, чтобы поправки были учтены осенью при формировании бюджета страны, заявили в Совете Федерации.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Эту тему сенаторы прокомментировали, отвечая на вопросы молодежи в формате видеоконференции.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Напомним, что 1 июля - основная дата, голосование начнется за шесть дней, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

- Раздаются голоса о том, зачем торопимся, что не такая уж хорошая обстановка, чтобы проводить сейчас голосование, - рассказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

По его мнению, дата как раз оптимальна - если люди поддержат поправки, уже этой осенью их можно будет учесть при формировании федерального бюджета на три года.

- Если принять это позже, то мы не сможем учесть необходимые затраты в бюджете на ближайшую трехлетку, что очень важно, - заявил Воробьев.

Это подтвердил и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он напомнил, что осенью правительство внесет как изменения в текущий бюджет, так и в новый документ. И к тому времени лучше будет, чтобы все социальные поправки, которые предлагаются в Основной закон, "были уже в тексте Конституции в качестве действующих норм".

- Потому что у органов государственной власти должны быть четкие ориентиры, в том числе и в сфере социальной политики, - заявил Клишас. - И эти ориентиры задает Конституция.

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Сенатор также ответил на вопрос, есть ли риск вбросов или подмены бюллетеней из-за того, что на время санитарной обработки избирательных участков председатели комиссий будут временно находиться в помещении одни.

Такого риска нет, поскольку на всех участках должны работать веб-камеры, сказал Клишас. Кроме того, за нарушения на общероссийском голосовании введена ответственность вплоть до уголовной.

- Я не думаю, что кто-то будет сильно рисковать своей свободой, чтобы фальсифицировать результаты общероссийского голосования, - заключил глава комитета.

Власть Позиция Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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