В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца

Бывшему сотруднику полиции американского города Атланта (штат Джорджия) Гаррету Ролфу будет предъявлено обвинения в убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса или в ряде преступлений, передает ТАСС заявление прокурор округа Фултон Пола Говарда.

Если Ролф будет признан виновным, ему может грозить от пожизненного тюремного заключения до смертной казни.

Напомним, что трагедия произошла на прошлой неделе. Полицейский патруль обнаружил Брукса спящим в машине, которая перегораживала проезд остальному транспорту. При попытке проверить документы Брукс оказал сопротивление и бежал. Пытаясь его остановить, полисмен применил оружие и выстрел оказался смертельным.

Трагедия произошла всего пару недель спустя после еще более громкого случая с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе и также вызвала большой общественный резонанс.