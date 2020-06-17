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17.06.2020 23:44
Рубрика: В мире

В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца

Бывшему сотруднику полиции американского города Атланта (штат Джорджия) Гаррету Ролфу будет предъявлено обвинения в убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса или в ряде преступлений, передает ТАСС заявление прокурор округа Фултон Пола Говарда.

Фото: GettyImages
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Если Ролф будет признан виновным, ему может грозить от пожизненного тюремного заключения до смертной казни.

Напомним, что трагедия произошла на прошлой неделе. Полицейский патруль обнаружил Брукса спящим в машине, которая перегораживала проезд остальному транспорту. При попытке проверить документы Брукс оказал сопротивление и бежал. Пытаясь его остановить, полисмен применил оружие и выстрел оказался смертельным.

Трагедия произошла всего пару недель спустя после еще более громкого случая с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе и также вызвала большой общественный резонанс.

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