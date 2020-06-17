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17.06.2020 19:46
Рубрика: Власть

В законодательство внесены поправки о мониторинге запахов в воздухе

Текст: Татьяна Замахина

В российское законодательство предлагают ввести понятие "запах", а также ввести нормативы и проводить мониторинг. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты Санкт-Петербурга.

Проверка интенсивности запаха, согласно поправкам, будет составной частью мониторинга атмосферного воздуха. Вводятся понятия "запах" и "норматив запаха" (их смогут устанавливать в регионах).

Фото: iStock
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"Запах - органолептическая характеристика атмосферного воздуха, воспринимаемая органом обоняния при вдыхании определенных летучих веществ, как индивидуальных, обладающих запахом, так и их смеси", - говорится в документе.

По оценке авторов, граждан волнует не только безопасность проживания, но и его комфортность. На ее снижение из-за неприятного запаха жалуются граждане, живущие, например, рядом с некоторыми предприятиями. А контролирующие органы не могут официально установить и обязать виновников принимать меры, говорится в пояснительной записке.

Реализация законопроекта может потребовать дополнительных затрат средств регионов. Инициаторы указали, что средняя стоимость одного измерения на территории вблизи источника выбросов составляет 49 тысяч рублей. Расходы предлагается компенсировать за счет штрафов, наложенных на нарушителей.

Законодатели ссылаются на мировой опыт: во Франции, Германии, Австрии и Италии устанавливаются четкие нормативы запахов для некоторых предприятий.

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