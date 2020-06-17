ВЦИОМ: все больше россиян позитивно оценивает ситуацию в стране

Все больше россиян позитивно оценивает ситуацию в стране и в собственной жизни, это связано с растущим ощущением победы в борьбе с коронавирусом и начинающимся возвращением к нормальной жизни, так прокомментировал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров результаты последнего опроса.

Примерно две трети россиян (65%) называют положительной обстановку, сложившуюся в их жизни, с конца апреля этот показатель несколько вырос (с 58%). "Сравнивая оценки ситуации в мире, стране, месте проживания и собственной жизни, которые дают россияне, можно видеть, что полюсом благополучия и стабильности наши соотечественники считают собственную жизнь", - отметил Федоров. Он уточнил, что эту сферу они хорошо знают, поскольку исходят из личного опыта.

Противоположный полюс - положение дел в мире, отметил глава ВЦИОМ. По данным опроса, проведенного 5 июня, 23% респондентов дали ей положительную оценку, а 63% - негативную. При этом авторы исследования отмечают, что доля позитивно настроенных россиян также растет: в конце апреля этот показатель составлял 17%.

Глава ВЦИОМ обратил внимание на то, что такие взгляды формируются прежде всего на базе информации из СМИ и интернета. А для формирования отношения к ситуации в стране и в месте проживания используются разные источники информации, в том числе и личный опыт и общение со знакомыми. "Таким образом, чем больше россияне имеют собственной информации, тем спокойнее они оценивают складывающуюся ситуацию", - отметил Валерий Федоров.

Ситуацию в стране 38% видят положительно (в апреле - 30%), 56% придерживаются противоположного мнения (в апреле - 64%). Мнения граждан об обстановке в своем населенном пункте разделились почти поровну - хорошей ее назвали 49%, 46% говорят об обратном.

Федоров также отметил позитивный тренд, стартовавший в начале мая. "Если до тех пор оценки устойчиво ухудшались, то после - постепенно растут, возвращаясь в некоторых случаях к докризисному уровню. Это, очевидно, связано с растущим ощущением победы в борьбе с коронавирусом и начинающимся возвращением к нормальной жизни", - заключил он.