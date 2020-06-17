Военные РФ провели патрулирование в сирийском Заевфратье

Российские военнослужащие провели патрулирование в отдаленных районах сирийского Заевфратья. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Дмитриев.

По его словам, колонна автомобилей под прикрытием вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35 преодолела маршрут общей протяженностью более 300 километров, пишет РИА Новости. Отмечается, что патрулирование проводилось в целях контроля ситуации вдоль сирийской госграницы и в районах Заевфратья, а также "для сохранения мирной обстановки в регионах, подконтрольных правительственным силам".

Дмитриев отметил, что военные также провели гуманитарную акцию в поселке Дейрун-Ага. Они передали малообеспеченным семьям 440 продовольственных наборов общим весом около 2,2 тонны.