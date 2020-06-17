Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) провела совещание представителей клубов мужской Суперлиги. Рассматривался регламент проведения турнира сезона-2020/21.

Окончательно регламент должен утвердить президиум ВФВ, назначенный на 26 июня. В качестве основного варианта предлагается провести полноценный регулярный чемпионат и плей-офф с "Финалом шести". Если в минувшем сезоне 14 клубов в "регулярке" играли фактически в полтора круга, то есть с кем-то встречались однажды, а с кем-то - два раза, то теперь все должно вернуться к привычной системе.

Предварительный этап намечен на 26 сентября - 14 марта, затем два лучших участника напрямую выходят в "Финал шести" (4-10 апреля). Оставшиеся четыре путевки оспариваются в противостояниях по схеме "3-10, 4-9, 5-8, 6-7". По финансовым причинам покинет элиту "Нова" (Новокуйбышевск), ее место займет "Нефтяник" (Оренбург), ранее выступавший в высшей лиге "А".