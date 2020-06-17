ВОЗ будет приветствовать анализ российского опыта

В период пандемии Всемирная организация здравоохранения подтвердила важность международного сотрудничества в борьбе с глобальной опасностью. Накануне Дня медицинского работника на вопросы "РГ" ответила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Г-жа Вуйнович, как, по вашему мнению, сработала российская система здравоохранения в период ­пандемии? Быстро ли адаптировалась к новому вызову?

Мелита Вуйнович: С самого начала вспышки COVID-19 в стране власти поступательно предпринимали всеобъемлющий комплекс медицинских и немедицинских мер, которые позволили замедлить эпидемию и защитить систему здравоохранения от перегрузки. Система здравоохранения показала свою эффективность в период активного роста новых случаев коронавирусной инфекции, и теперь важно сохранить наработанные мощности и готовность в случае новых волн COVID-19.

Активное тестирование, наличие высокотехнологического оборудования и коек в больницах позволили оказывать помощь пациентам, которые находились в тяжелом состоянии.

В чем видела свою задачу ВОЗ в этот период?

Мелита Вуйнович: ВОЗ разработала рекомендации о том, как поддерживать предоставление базовых медуслуг в условиях COVID-19, поскольку многие страны столкнулись с проблемой быстрой реорганизации системы при необходимости сохранения безопасного доступа к основной медпомощи. Однако важно отметить, что показатели летальности и смертности по-прежнему не являются окончательными для любой страны. ВОЗ будет приветствовать проведение анализа практики и опыта российской системы здравоохранения, принимая во внимание коэффициент летальности, который, как мы видим, относительно низок в РФ. Когда система показывает эффективность, важно понимать, как удалось добиться таких результатов.

Согласно международным эпидемиологическим данным, примерно 40 процентов людей с COVID-19 нуждаются в госпитализации, от 3 до 5 процентов (а в некоторых случаях и больше) нуждаются в ОИТ или ИВЛ. Если вы подсчитаете цифры, то станет ясно, что только при подготовке достаточных мощностей - коек, специального оборудования, обученных людей - в течение всей эпидемии удалось обеспечить лечение людей, ведь даже легкие случаи требуют около 2 недель для выздоровления, а в более серьезных случаях требуется 3-6 (даже 7) недель стационарного лечения.

Система здравоохранения показала свою эффективность в период активного роста новых случаев коронавирусной инфекции

Как проводить реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией?

Мелита Вуйнович: ВОЗ разрабатывает рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, включая практики по самореабилитации. Например, часто после длительного пребывания в больнице может возникать одышка, которая вызывает беспокойство у пациентов. Сохранение спокойствия и обучение разным способам управления дыханием способствует улучшению состояния. Очень важным компонентом восстановления является и физическая активность, навыки борьбы со стрессом. Но необходимо помнить о том, что в случае ухудшения состояния надо сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

ВОЗ разрабатывает рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19

Что сейчас нужно предпринимать, чтобы не допустить второй волны пандемии?

Мелита Вуйнович: Снижение числа новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному течению пандемии, а благодаря применению комплексных мер общественного здравоохранения для прекращения передачи вируса и благодаря ответственным людям, которые соблюдают ограничительные меры. Необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи, отслеживать все контакты заболевших и помещать этих людей на карантин. Эти меры являются основными для предотвращения местной передачи вируса.

Также необходимо продолжать соблюдать основные правила гигиены и респираторный этикет; обеспечивать защиту медперсонала от заражения и соблюдение правил гигиены в медучреждениях вне зависимости от того, принимают ли они пациентов с COVID-19 или нет. Также важно сохранять готовность системы здравоохранения к приему и лечению новых случаев. Каждый из нас своим поведением будет определять течение пандемии: если мы сможем контролировать отдельные случаи, то они не перерастут в новую вспышку. Ученые во всех странах ежедневно узнают новые факты о вирусе, набирается опыт хороших практик, а также знания о слабых местах в ответных действиях, предпринятых за последние 5 месяцев. Поэтому у нас есть хорошие шансы предотвратить повторение того, что произошло в первой половине года и выиграть время, пока не разработана вакцина и не найдено лекарство для лечения. Повторюсь, очень важно соблюдать все меры для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких.