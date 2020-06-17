ВОЗ сообщила о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19

Применение дексаметазона на 30 процентов снижает смертность среди самых тяжелых больных коронавирусной инфекцией, которые находятся на искусственной вентиляции легких, - об этом заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Габреисус на брифинге в Женеве.

Заявление руководителя ВОЗ основывается на данных исследования о результатах применения дексаметазона у пациентов с коронавирусной инфекцией при среднетяжелом и тяжелом течении болезни, опубликованных британскими медиками. Тедрос Габреисус назвал эти результаты научным прорывом в лечении COVID-19. "Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка", - сказал Габреисус.

При терапии с применением дексаметазона, как показало исследование, смертность среди пациентов на ИВЛ снизилась на 30 процентов, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке - на 20 процентов.

"Это отличная новость, я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы, и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв", - сказал глава ВОЗ.

Дексаметазон - это синтетический глюкокортикоид (ГКС), который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления при многих заболеваниях. "Он был включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ с 1977 года в нескольких составах. В настоящее время он запатентован и доступен в большинстве стран", - отметили в ВОЗ. Препарат оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие. Его используют, например, в качестве экстренной помощи для купирования тяжелых аллергических реакций, вывода из анафилактического шока. В инструкции к применению препарата также указано, что его применение показано для лечения "тяжелых инфекционных заболеваний (в сочетании с антибиотиками)".