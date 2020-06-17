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17.06.2020 06:47
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи выяснили, как предотвратить появление рака толстой кишки

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Центра исследования воспаления VIB-UGent и Университета Гента (Бельгия) выявили механизм, лежащий в основе колоректального рака. Медики выяснили, что он напрямую связан с кишечными микроорганизмами.

Исследователи обнаружили, что аномальная экспрессия белка Zeb2 влияет на целостность кишечного эпителия, который обычно функционирует как барьер для предотвращения проникновения кишечных бактерий. Zeb2 подрывает этот барьер, что провоцирует воспаление и в итоге приводит к развитию онкологии.

Фото: iStock
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Ученые отметили, что своевременное удаление микробиоты или манипулирование иммунной системой может предотвратить развитие рака. Так, эксперимент на мышах показал, что с помощью лечения грызунов антибиотиками широкого спектра действия удалось уничтожить определенные бактерии и предотвратить развитие злокачественной опухоли.

- Появляется все больше доказательств того, что микробы в нашем кишечнике играют центральную роль. В том числе, и в развитии заболеваний, которые связаны с отчетливыми изменениями в составе микробиоты, включая колоректальный рак, - отметил специалист.

Специалисты напомнили, что в дополнение к генетическим факторам риск развития рака толстой кишки увеличивают плохое питание, ожирение и малоподвижный образ жизни.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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