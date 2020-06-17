Врачи выяснили, как предотвратить появление рака толстой кишки

Специалисты из Центра исследования воспаления VIB-UGent и Университета Гента (Бельгия) выявили механизм, лежащий в основе колоректального рака. Медики выяснили, что он напрямую связан с кишечными микроорганизмами.

Исследователи обнаружили, что аномальная экспрессия белка Zeb2 влияет на целостность кишечного эпителия, который обычно функционирует как барьер для предотвращения проникновения кишечных бактерий. Zeb2 подрывает этот барьер, что провоцирует воспаление и в итоге приводит к развитию онкологии.

Ученые отметили, что своевременное удаление микробиоты или манипулирование иммунной системой может предотвратить развитие рака. Так, эксперимент на мышах показал, что с помощью лечения грызунов антибиотиками широкого спектра действия удалось уничтожить определенные бактерии и предотвратить развитие злокачественной опухоли.

- Появляется все больше доказательств того, что микробы в нашем кишечнике играют центральную роль. В том числе, и в развитии заболеваний, которые связаны с отчетливыми изменениями в составе микробиоты, включая колоректальный рак, - отметил специалист.

Специалисты напомнили, что в дополнение к генетическим факторам риск развития рака толстой кишки увеличивают плохое питание, ожирение и малоподвижный образ жизни.