За пять лет производство отечественных фармсубстанций выросло на 60%

За последние пять лет рост производства отечественных фармсубстанций (действующие вещества для производства лекарств - прим. "РГ") составил 60%. Об этом в рамках своего выступления на форуме "Иннопром" заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФСергей Цыб.

"За пять лет, если брать итоги 2019 года, прирост в стране фармсубстанций по номенклатуре составил около 60%. На почти 80% увеличилось количество производственных площадок, осуществляющих производство фармсубстанций: в 2019 году производство осуществлялось на 95 фармплощадках. Пять лет назад, если мы обратимся к истории вопроса, всего было 50 с небольшим производственных площадок. То есть почти в два раза увеличили количество производственных площадок, на которых сегодня производятся фармацевтические субстанции. А это совершенно новая технологическая основа", - подчеркнул замминистра.

По его словам, преодоление импортозависимости напрямую зависит от сырьевого обеспечения, но при этом дает возможность регулирования себестоимости на протяжении всего производственного цикла по изготовлению лекарств.

По итогам 2019 года мировым лидером в производстве фармсубстанций - лекарственных веществ или их комбинаций, необходимых для производства лекарств - был Китай, производивший около 3 млн тонн субстанций ежегодно. По данным таможенной статистики, в 2019 году Россия импортировала из Китая 299 наименований фармсубстанций (90 производятся только в Китае) и 234 действующих веществ из Индии.