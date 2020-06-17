За работу на ЕГЭ учителя могут получить дополнительную выплату

Учителя могут получить дополнительную единовременную выплату за работу на ЕГЭ. С таким предложении выступили в "Единой России", а в Рособрнадзоре поддержали эту инициативу.

"Мы как партия "Единая Россия" хотели бы предложить дополнительную дифференцированную единовременную выплату для учителей за работу на Едином государственном экзамене сверх предусмотренной регионами оплаты", - заявила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат ГД Алена Аршинова на совещании с Минпросвещения. По ее словам, такая практика существует, например, в Мурманской области. Там, учителя, которые привлекаются к проведению ЕГЭ в условиях коронавируса, получат единовременную выплату суммой до 10 тысяч рублей. В Рособрнадзоре согласились, что такую практику можно расширить и на другие регионы.

"Мы понимаем, что не у всех есть возможность, как в Мурманской области, но этот пример надо довести до глав субъектов. Я думаю, это не очень большие деньги, которые можно найти все-таки в каких-то резервах и выплатить учителям", - отреагировал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как рассказали в ведомстве, в этом году для проведения ЕГЭ из отпуска вызовут порядка 300 тысяч школьных учителей.