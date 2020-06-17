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17.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 1065
  • 2. Московская область 680
  • 3. Нижегородская область 238
  • 4. Ханты-Мансийский АО 237
  • 5. Санкт-Петербург 228
  • 6. Свердловская область 227
  • 7. Воронежская область 201
  • 8. Иркутская область 179
  • 9. Красноярский край 160
  • 10. Ростовская область 152
  • 11. Ульяновская область 149
  • 12. Челябинская область 136
  • 13. Саратовская область 125
  • 14. Архангельская область 123
  • 15. Республика Тыва 110
  • 16. Новосибирская область 107
  • 17. Волгоградская область 104
  • 18. Приморский край 104
  • 19. Омская область 98
  • 20. Карачаево-Черкесская Республика 97
  • 21. Псковская область 95
  • 22. Республика Дагестан 92
  • 23. Тульская область 91
  • 24. Пензенская область 91
  • 25. Республика Саха (Якутия) 91
  • 26. Забайкальский край 89
  • 27. Брянская область 87
  • 28. Ивановская область 86
  • 29. Ставропольский край 83
  • 30. Ямало-Ненецкий АО 81
  • 31. Белгородская область 78
  • 32. Кабардино-Балкарская Республика 77
  • 33. Калужская область 75
  • 34. Чувашская Республика 73
  • 35. Хабаровский край 73
  • 36. Мурманская область 72
  • 37. Краснодарский край 71
  • 38. Алтайский край 71
  • 39. Тверская область 69
  • 40. Орловская область 67
  • 41. Пермский край 67
  • 42. Астраханская область 65
  • 43. Курская область 63
  • 44. Тамбовская область 62
  • 45. Новгородская область 62
  • 46. Смоленская область 61
  • 47. Республика Карелия 60
  • 48. Республика Башкортостан 59
  • 49. Липецкая область 58
  • 50. Оренбургская область 58
  • 51. Владимирская область 56
  • 52. Томская область 56
  • 53. Ленинградская область 55
  • 54. Республика Мордовия 55
  • 55. Республика Коми 54
  • 56. Тюменская область 52
  • 57. Рязанская область 49
  • 58. Ярославская область 49
  • 59. Республика Марий Эл 48
  • 60. Кировская область 45
  • 61. Самарская область 44
  • 62. Костромская область 39
  • 63. Республика Татарстан 39
  • 64. Камчатский край 39
  • 65. Республика Бурятия 38
  • 66. Амурская область 38
  • 67. Калининградская область 37
  • 68. Республика Ингушетия 36
  • 69. Республика Северная Осетия 32
  • 70. Сахалинская область 32
  • 71. Республика Хакасия 28
  • 72. Республика Адыгея 26
  • 73. Республика Алтай 21
  • 74. Удмуртская Республика 20
  • 75. Вологодская область 18
  • 76. Кемеровская область 17
  • 77. Республика Калмыкия 16
  • 78. Чеченская Республика 16
  • 79. Республика Крым 15
  • 80. Курганская область 9
  • 81. Магаданская область 8
  • 82. Еврейская АО 4
  • 83. г.Севастополь 4
  • 84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 553 301 случай (+1,4%) коронавируса в 85 регионах.

За сутки подтверждено 194 летальных случая:
  1. Владимирская область 1
  2. Воронежская область 3
  3. Ивановская область 1
  4. Калужская область 2
  5. Курская область 1
  6. Липецкая область 1
  7. Московская область 26
  8. Орловская область 5
  9. Рязанская область 2
  10. Смоленская область 4
  11. Тверская область 1
  12. Тульская область 3
  13. Москва 48
  14. Ленинградская область 1
  15. Мурманская область 2
  16. Санкт-Петербург 38
  17. Краснодарский край 2
  18. Волгоградская область 2
  19. Ростовская область 1
  20. Республика Дагестан 7
  21. Республика Ингушетия 1
  22. Кабардино-Балкарская Республика 1
  23. Чеченская Республика 2
  24. Ставропольский край 1
  25. Республика Чувашия 3
  26. Пермский край 2
  27. Кировская область 2
  28. Нижегородская область 4
  29. Оренбургская область 2
  30. Самарская область 1
  31. Свердловская область 3
  32. Ханты-Мансийский АО 1
  33. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  34. Республика Тыва 1
  35. Республика Хакасия 2
  36. Алтайский край 1
  37. Красноярский край 5
  38. Иркутская область 2
  39. Новосибирская область 2
  40. Приморский край 1
  41. Амурская область 1
  42. Хабаровский край 1
  43. Еврейская автономная область 1

За весь период пандемии по России умерли 7 478 человек.

За сутки выписано 10 036 выздоровевших:
  1. Белгородская область 133
  2. Брянская область 78
  3. Владимирская область 69
  4. Воронежская область 281
  5. Ивановская область 165
  6. Калужская область 55
  7. Костромская область 16
  8. Курская область 61
  9. Липецкая область 118
  10. Московская область 979
  11. Орловская область 85
  12. Рязанская область 137
  13. Смоленская область 58
  14. Тамбовская область 73
  15. Тверская область 37
  16. Тульская область 237
  17. Ярославская область 122
  18. Москва 2271
  19. Республика Карелия 26
  20. Республика Коми 53
  21. Архангельская область 108
  22. Ненецкий автономный округ 1
  23. Вологодская область 26
  24. Калининградская область 41
  25. Ленинградская область 103
  26. Мурманская область 67
  27. Новгородская область 25
  28. Псковская область 9
  29. Санкт-Петербург 716
  30. Республика Адыгея 41
  31. Республика Калмыкия 22
  32. Республика Крым 14
  33. Краснодарский край 90
  34. Астраханская область 68
  35. Волгоградская область 118
  36. Ростовская область 161
  37. Севастополь 2
  38. Республика Дагестан 22
  39. Республика Ингушетия 34
  40. Кабардино-Балкарская Республика 52
  41. Карачаево-Черкесская Республика 3
  42. Республика Северная Осетия - Алания 20
  43. Чеченская Республика 8
  44. Ставропольский край 87
  45. Республика Башкортостан 130
  46. Республика Марий Эл 57
  47. Республика Мордовия 17
  48. Республика Татарстан 4
  49. Удмуртская Республика 67
  50. Республика Чувашия 85
  51. Пермский край 82
  52. Кировская область 114
  53. Нижегородская область 338
  54. Оренбургская область 100
  55. Пензенская область 108
  56. Самарская область 76
  57. Саратовская область 113
  58. Ульяновская область 114
  59. Курганская область 4
  60. Свердловская область 188
  61. Тюменская область 56
  62. Ханты-Мансийский АО 220
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 84
  64. Челябинская область 97
  65. Республика Алтай 1
  66. Республика Тыва 38
  67. Республика Хакасия 41
  68. Алтайский край 100
  69. Красноярский край 103
  70. Иркутская область 171
  71. Кемеровская область 5
  72. Новосибирская область 111
  73. Омская область 54
  74. Томская область 36
  75. Республика Бурятия 31
  76. Республика Саха (Якутия) 120
  77. Забайкальский край 64
  78. Камчатский край 28
  79. Приморский край 74
  80. Амурская область 40
  81. Магаданская область 3
  82. Хабаровский край 58
  83. Еврейская автономная область 11
  84. Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано из стационаров в России - 304 342 выздоровевших.

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