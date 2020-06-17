За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 1065

2. Московская область 680

3. Нижегородская область 238

4. Ханты-Мансийский АО 237

5. Санкт-Петербург 228

6. Свердловская область 227

7. Воронежская область 201

8. Иркутская область 179

9. Красноярский край 160

10. Ростовская область 152

11. Ульяновская область 149

12. Челябинская область 136

13. Саратовская область 125

14. Архангельская область 123

15. Республика Тыва 110

16. Новосибирская область 107

17. Волгоградская область 104

18. Приморский край 104

19. Омская область 98

20. Карачаево-Черкесская Республика 97

21. Псковская область 95

22. Республика Дагестан 92

23. Тульская область 91

24. Пензенская область 91

25. Республика Саха (Якутия) 91

26. Забайкальский край 89

27. Брянская область 87

28. Ивановская область 86

29. Ставропольский край 83

30. Ямало-Ненецкий АО 81

31. Белгородская область 78

32. Кабардино-Балкарская Республика 77

33. Калужская область 75

34. Чувашская Республика 73

35. Хабаровский край 73

36. Мурманская область 72

37. Краснодарский край 71

38. Алтайский край 71

39. Тверская область 69

40. Орловская область 67

41. Пермский край 67

42. Астраханская область 65

43. Курская область 63

44. Тамбовская область 62

45. Новгородская область 62

46. Смоленская область 61

47. Республика Карелия 60

48. Республика Башкортостан 59

49. Липецкая область 58

50. Оренбургская область 58

51. Владимирская область 56

52. Томская область 56

53. Ленинградская область 55

54. Республика Мордовия 55

55. Республика Коми 54

56. Тюменская область 52

57. Рязанская область 49

58. Ярославская область 49

59. Республика Марий Эл 48

60. Кировская область 45

61. Самарская область 44

62. Костромская область 39

63. Республика Татарстан 39

64. Камчатский край 39

65. Республика Бурятия 38

66. Амурская область 38

67. Калининградская область 37

68. Республика Ингушетия 36

69. Республика Северная Осетия 32

70. Сахалинская область 32

71. Республика Хакасия 28

72. Республика Адыгея 26

73. Республика Алтай 21

74. Удмуртская Республика 20

75. Вологодская область 18

76. Кемеровская область 17

77. Республика Калмыкия 16

78. Чеченская Республика 16

79. Республика Крым 15

80. Курганская область 9

81. Магаданская область 8

82. Еврейская АО 4

83. г.Севастополь 4

84. Ненецкий автономный округ 1 Всего в России зарегистрировано 553 301 случай (+1,4%) коронавируса в 85 регионах. За сутки подтверждено 194 летальных случая: Владимирская область 1 Воронежская область 3 Ивановская область 1 Калужская область 2 Курская область 1 Липецкая область 1 Московская область 26 Орловская область 5 Рязанская область 2 Смоленская область 4 Тверская область 1 Тульская область 3 Москва 48 Ленинградская область 1 Мурманская область 2 Санкт-Петербург 38 Краснодарский край 2 Волгоградская область 2 Ростовская область 1 Республика Дагестан 7 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Чеченская Республика 2 Ставропольский край 1 Республика Чувашия 3 Пермский край 2 Кировская область 2 Нижегородская область 4 Оренбургская область 2 Самарская область 1 Свердловская область 3 Ханты-Мансийский АО 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Тыва 1 Республика Хакасия 2 Алтайский край 1 Красноярский край 5 Иркутская область 2 Новосибирская область 2 Приморский край 1 Амурская область 1 Хабаровский край 1 Еврейская автономная область 1 За весь период пандемии по России умерли 7 478 человек. За сутки выписано 10 036 выздоровевших: Белгородская область 133 Брянская область 78 Владимирская область 69 Воронежская область 281 Ивановская область 165 Калужская область 55 Костромская область 16 Курская область 61 Липецкая область 118 Московская область 979 Орловская область 85 Рязанская область 137 Смоленская область 58 Тамбовская область 73 Тверская область 37 Тульская область 237 Ярославская область 122 Москва 2271 Республика Карелия 26 Республика Коми 53 Архангельская область 108 Ненецкий автономный округ 1 Вологодская область 26 Калининградская область 41 Ленинградская область 103 Мурманская область 67 Новгородская область 25 Псковская область 9 Санкт-Петербург 716 Республика Адыгея 41 Республика Калмыкия 22 Республика Крым 14 Краснодарский край 90 Астраханская область 68 Волгоградская область 118 Ростовская область 161 Севастополь 2 Республика Дагестан 22 Республика Ингушетия 34 Кабардино-Балкарская Республика 52 Карачаево-Черкесская Республика 3 Республика Северная Осетия - Алания 20 Чеченская Республика 8 Ставропольский край 87 Республика Башкортостан 130 Республика Марий Эл 57 Республика Мордовия 17 Республика Татарстан 4 Удмуртская Республика 67 Республика Чувашия 85 Пермский край 82 Кировская область 114 Нижегородская область 338 Оренбургская область 100 Пензенская область 108 Самарская область 76 Саратовская область 113 Ульяновская область 114 Курганская область 4 Свердловская область 188 Тюменская область 56 Ханты-Мансийский АО 220 Ямало-Ненецкий автономный округ 84 Челябинская область 97 Республика Алтай 1 Республика Тыва 38 Республика Хакасия 41 Алтайский край 100 Красноярский край 103 Иркутская область 171 Кемеровская область 5 Новосибирская область 111 Омская область 54 Томская область 36 Республика Бурятия 31 Республика Саха (Якутия) 120 Забайкальский край 64 Камчатский край 28 Приморский край 74 Амурская область 40 Магаданская область 3 Хабаровский край 58 Еврейская автономная область 11 Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано из стационаров в России - 304 342 выздоровевших. Как известные спортсмены перенесли коронавирус