За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 1065
- 2. Московская область 680
- 3. Нижегородская область 238
- 4. Ханты-Мансийский АО 237
- 5. Санкт-Петербург 228
- 6. Свердловская область 227
- 7. Воронежская область 201
- 8. Иркутская область 179
- 9. Красноярский край 160
- 10. Ростовская область 152
- 11. Ульяновская область 149
- 12. Челябинская область 136
- 13. Саратовская область 125
- 14. Архангельская область 123
- 15. Республика Тыва 110
- 16. Новосибирская область 107
- 17. Волгоградская область 104
- 18. Приморский край 104
- 19. Омская область 98
- 20. Карачаево-Черкесская Республика 97
- 21. Псковская область 95
- 22. Республика Дагестан 92
- 23. Тульская область 91
- 24. Пензенская область 91
- 25. Республика Саха (Якутия) 91
- 26. Забайкальский край 89
- 27. Брянская область 87
- 28. Ивановская область 86
- 29. Ставропольский край 83
- 30. Ямало-Ненецкий АО 81
- 31. Белгородская область 78
- 32. Кабардино-Балкарская Республика 77
- 33. Калужская область 75
- 34. Чувашская Республика 73
- 35. Хабаровский край 73
- 36. Мурманская область 72
- 37. Краснодарский край 71
- 38. Алтайский край 71
- 39. Тверская область 69
- 40. Орловская область 67
- 41. Пермский край 67
- 42. Астраханская область 65
- 43. Курская область 63
- 44. Тамбовская область 62
- 45. Новгородская область 62
- 46. Смоленская область 61
- 47. Республика Карелия 60
- 48. Республика Башкортостан 59
- 49. Липецкая область 58
- 50. Оренбургская область 58
- 51. Владимирская область 56
- 52. Томская область 56
- 53. Ленинградская область 55
- 54. Республика Мордовия 55
- 55. Республика Коми 54
- 56. Тюменская область 52
- 57. Рязанская область 49
- 58. Ярославская область 49
- 59. Республика Марий Эл 48
- 60. Кировская область 45
- 61. Самарская область 44
- 62. Костромская область 39
- 63. Республика Татарстан 39
- 64. Камчатский край 39
- 65. Республика Бурятия 38
- 66. Амурская область 38
- 67. Калининградская область 37
- 68. Республика Ингушетия 36
- 69. Республика Северная Осетия 32
- 70. Сахалинская область 32
- 71. Республика Хакасия 28
- 72. Республика Адыгея 26
- 73. Республика Алтай 21
- 74. Удмуртская Республика 20
- 75. Вологодская область 18
- 76. Кемеровская область 17
- 77. Республика Калмыкия 16
- 78. Чеченская Республика 16
- 79. Республика Крым 15
- 80. Курганская область 9
- 81. Магаданская область 8
- 82. Еврейская АО 4
- 83. г.Севастополь 4
- 84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 553 301 случай (+1,4%) коронавируса в 85 регионах.
За сутки подтверждено 194 летальных случая:
- Владимирская область 1
- Воронежская область 3
- Ивановская область 1
- Калужская область 2
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 26
- Орловская область 5
- Рязанская область 2
- Смоленская область 4
- Тверская область 1
- Тульская область 3
- Москва 48
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 38
- Краснодарский край 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 1
- Республика Дагестан 7
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 1
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 4
- Оренбургская область 2
- Самарская область 1
- Свердловская область 3
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Тыва 1
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 1
- Красноярский край 5
- Иркутская область 2
- Новосибирская область 2
- Приморский край 1
- Амурская область 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период пандемии по России умерли 7 478 человек.
За сутки выписано 10 036 выздоровевших:
- Белгородская область 133
- Брянская область 78
- Владимирская область 69
- Воронежская область 281
- Ивановская область 165
- Калужская область 55
- Костромская область 16
- Курская область 61
- Липецкая область 118
- Московская область 979
- Орловская область 85
- Рязанская область 137
- Смоленская область 58
- Тамбовская область 73
- Тверская область 37
- Тульская область 237
- Ярославская область 122
- Москва 2271
- Республика Карелия 26
- Республика Коми 53
- Архангельская область 108
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 26
- Калининградская область 41
- Ленинградская область 103
- Мурманская область 67
- Новгородская область 25
- Псковская область 9
- Санкт-Петербург 716
- Республика Адыгея 41
- Республика Калмыкия 22
- Республика Крым 14
- Краснодарский край 90
- Астраханская область 68
- Волгоградская область 118
- Ростовская область 161
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 22
- Республика Ингушетия 34
- Кабардино-Балкарская Республика 52
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Северная Осетия - Алания 20
- Чеченская Республика 8
- Ставропольский край 87
- Республика Башкортостан 130
- Республика Марий Эл 57
- Республика Мордовия 17
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 67
- Республика Чувашия 85
- Пермский край 82
- Кировская область 114
- Нижегородская область 338
- Оренбургская область 100
- Пензенская область 108
- Самарская область 76
- Саратовская область 113
- Ульяновская область 114
- Курганская область 4
- Свердловская область 188
- Тюменская область 56
- Ханты-Мансийский АО 220
- Ямало-Ненецкий автономный округ 84
- Челябинская область 97
- Республика Алтай 1
- Республика Тыва 38
- Республика Хакасия 41
- Алтайский край 100
- Красноярский край 103
- Иркутская область 171
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 111
- Омская область 54
- Томская область 36
- Республика Бурятия 31
- Республика Саха (Якутия) 120
- Забайкальский край 64
- Камчатский край 28
- Приморский край 74
- Амурская область 40
- Магаданская область 3
- Хабаровский край 58
- Еврейская автономная область 11
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано из стационаров в России - 304 342 выздоровевших.