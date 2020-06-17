Захарова опровергла слухи о переговорах по границе между РФ и Финляндией

Между Россией и Финляндией нет нерешенных территориальных споров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после Второй мировой войны вопрос переноса границ никогда не обсуждался. Таким образом она прокомментировала информацию финских СМИ о якобы имевших место переговорах по передаче Карелии в состав Финляндии в 1980-90-х годах.

"Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит, - подчеркнула представитель МИД РФ. - Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего - Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года".

Захарова отметила, что эта позиция подтверждалась обеими сторонами на высшем уровне, а также документально. В частности, речь о подписании в 2017 году протокола между правительствами двух стран об описании прохождения российско-финляндской государственной границы.