Захарова рассказала, по кому ударят санкции США против "Северного потока-2"

Разрабатываемые американскими конгрессменами санкции против строящегося газопровода "Северный поток-2" нацелены на экономику Германии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду выразила уверенность в том, что "агрессивное давление" Вашингтона на своих европейских союзников, в первую очередь на ФРГ, является "беспрецедентным фактом" для трансатлантических отношений.

"Обсуждаемые в Конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике", - продолжила она, назвав это "серьезным вызовом для ЕС, как во внешнеполитическом плане, так и с точки зрения безопасности его рынка для зарубежных инвестиций". Захарова считает, что возможная ответная реакция Германии или Европы в целом является их "суверенным решением".

По ее словам, в Москве "исходят из того, что все участники (проекта - прим. "РГ") смогут в полном объеме выполнить свои контрактные обязательства, а все государства, заинтересованные в новом газопроводе, проявят политическую волю, необходимую для реализации этой стратегически важной для надежного энергообеспечения объединенной Европы инициативы".

Законопроект о санкциях против проекта "Северный поток-2" был предложен конгрессменами-республиканцами в начале июня и вызвал критику из Берлина, где заявили о возможных ответных действиях.