Захарова: Россия готова участвовать в обновлении завода в Пакистане

Российские компании готовы рассмотреть вопрос своего участия в модернизации металлургического завода в Карачи, Пакистан, построенного в 1985 году с помощью советских специалистов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Однако она отметила, что пакистанская сторона вначале должна принять решение о дальнейшей судьбе завода, в частности, относительно того, будет ли он приватизирован.

Пакистанский металлургический комбинат долгое время был одним из самых крупных промышленных предприятий страны и считался "символом дружбы" Москвы и Исламабада.