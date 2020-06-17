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17.06.2020 18:10
Рубрика: Власть

Зарубежным компаниям запретят участвовать в экспериментах по внедрению ИИ в РФ

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в законопроект, разрешающий создавать экспериментальный правовой режим для внедрения высоких технологий. Законопроект был внесен в Госдуму правительством России и сейчас готовится ко второму чтению.

Фото: Istock
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Именно на этом этапе инициатива приобретает окончательный вид. Предлагаемые правительством поправки к документу вводят новые требования для участников экспериментов: ни иностранным компаниям, ни компаниям, возглавляемым судимыми, не разрешат подключаться к проектам. А предлагаемые проекты будут оценивать на возможные риски. Допустим, какой ущерб могут причинить беспилотные автомобили. Или какую угрозу таят медицинские роботы.

"Сейчас ведется активная законотворческая работа над проектом, который позволит устанавливать экспериментальные правовые режимы для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг с применением цифровых инноваций. Это могут быть такие технологии, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и другие. Проектом предусматривается открытый перечень сфер, где может устанавливаться экспериментальный правовой режим. Это означает, что государство готово к любым предложениям, направленным на развитие страны", - пояснил по итогам заседания комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Также он отметил, что новые технологии несут не только удобства, но и создают определенные риски.

"Поэтому предлагается дополнить законопроект нормой, предусматривающей проведение оценки рисков причинения вреда жизни и здоровью человека, имуществу физического или юридического лица. Будет изучаться и возможный риск, связанный с обороной государства, иными охраняемыми законом ценностями. Разработчики проектов должны будут предпринимать меры для снижения таких рисков. Кроме того, участниками экспериментальных программ не смогут стать лица, имеющие значительные долги по налогам. Не получат разрешение на участие в экспериментальных проектах иностранные компании, а также организации, возглавляемые ранее судимыми лицами", - комментирует Владимир Груздев.

Фото: iStock
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По его словам, новые технологии во многом меняют нашу реальность и создают новые отношения, не имеющие пока правового регулирования.

"Необходимо придать гибкость механизмам правового регулирования в сфере применения инноваций, чтобы действующие правовые механизмы не становились тормозом для развития высокотехнологичных отраслей", - подчеркнул Владимир Груздев.

Как рассказывают эксперты, помимо прочего, цифровые инновации с помощью экспериментальных режимов планируется внедрять в таких сферах, как медицина и фармацевтика, транспорт, в том числе беспилотный, дистанционная торговля, электронное обучение и т.п. Если изначально проект предусматривал восемь возможных сфер, теперь их список неограничен.

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