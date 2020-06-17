Новости

Профильные классы помогут восполнить дефицит медиков в ЕАО 04:37
На Колыме в бухте Нагаева не обнаружили разлива нефтепродуктов 04:33
Из парка Тауэр-Гроув убрали монумент первооткрывателю Америки 04:14
В Хабаровск санитарным рейсом доставили ребенка с ожогами 04:09
В Белом доме заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в США 03:56
Жители Амстердама призвали власти ограничить число туристов 03:26
Главный онколог Москвы пополнит ряды старейшего медобъединения США 03:09
Трамп запретит полицейским применять удушающие приемы 03:02
Семь стран претендуют на пять мест в Совете Безопасности ООН 02:30
КНДР разместит военных в районе Кэсона и окрестностях горы Кымгансан 01:43
Минобороны: Военнослужащие из 12 стран участвуют в тренировках Парада Победы 01:15
Белый дом запретит публикацию книги Болтона из-за секретных сведений 00:53
Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в ЦФО 17 июня 00:42
"Бавария" в восьмой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии 00:24
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за приезжими 00:23
Число выявленных заражений COVID в мире приблизилось к 8 миллионам 00:18
Полиция Нью-Йорка окажется под постоянным видеонаблюдением 16.06.2020
В Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом 16.06.2020
За время пандемии COVID США потеряли больше граждан, чем в Первую мировую 16.06.2020
Актриса из "Гарри Поттера" ждет третьего ребенка 16.06.2020
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке 16.06.2020
Из-за новой вспышки коронавируса в Пекине отменены более 900 авиарейсов 16.06.2020
Анна Попова: Ветераны смогут смотреть парад на Красной площади без масок 16.06.2020
Умер знаменитый рыжий кот по кличке Боб 16.06.2020
Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках 16.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 03:26
Рубрика: В мире

Жители Амстердама призвали власти ограничить число туристов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Амстердама просят власти ограничить посещение города туристами. Петицию с призывом к городскому совету Амстердама уже подписали более 18 тысяч человек.

Опрос: Жители Таиланда не хотят возвращения туристов

В ней предлагается ввести лимит на проживание туристов на ближайшие пять лет, запретить создание новых гостиниц и аренду жилья, а также повысить туристические налоги, сообщает РИА Новости, ссылаясь на DutchNews.nl. Если петиция соберет 27 тысяч подписей, этого будет достаточно, чтобы заставить городской совет провести референдум.

Тем временем туристы начали постепенно возвращаться в Нидерланды. Правительство уже заявило, что ожидает гостей из большинства европейских стран, за исключением Великобритании и Швеции. Гости из-за пределов ЕС пока не могут посещать страну.

В мире Европа Нидерланды

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Собянин: Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Трамп подписал указ о реформе полиции
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны