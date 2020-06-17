Жители Амстердама призвали власти ограничить число туристов

Жители Амстердама просят власти ограничить посещение города туристами. Петицию с призывом к городскому совету Амстердама уже подписали более 18 тысяч человек.

В ней предлагается ввести лимит на проживание туристов на ближайшие пять лет, запретить создание новых гостиниц и аренду жилья, а также повысить туристические налоги, сообщает РИА Новости, ссылаясь на DutchNews.nl. Если петиция соберет 27 тысяч подписей, этого будет достаточно, чтобы заставить городской совет провести референдум.

Тем временем туристы начали постепенно возвращаться в Нидерланды. Правительство уже заявило, что ожидает гостей из большинства европейских стран, за исключением Великобритании и Швеции. Гости из-за пределов ЕС пока не могут посещать страну.