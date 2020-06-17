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Зоя Бербер рассказала о постельной сцене в "Проекте "Анна Николаевна"

Новости
    17.06.2020, 18:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Телеканал ТНТ начал показ фантастического ситкома "Проект "Анна Николаевна". Где главную женскую роль - попавшего на службу в полицию андроида - сыграла звезда культовых "Реальных пацанов" Зоя Бербер.

Фото: Соловьев/ РИА Новости
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По этому поводу у RT с 32-летней актрисой прошло объемное интервью. В котором речь вскоре зашла, разумеется, и о съемках откровенных сцен.

Но для начала Зоя сообщила, что шоу она довольна: "Получилась комедия и удался андроид, так что впечатления хорошие", - говорит.

Поэтому продолжение у "Анны Николавны" точно будет - второй сезон выйдет в следующем году, обещая, по словам актрисы, стать "ещё более ярким, интересным, захватывающим".

Особенно с учетом, что над ним потрудится та же команда, что и над первым. Где все уже сработались и друг друга понимают - съемки шли у них "весело, ладно, складно, без каких-либо эксцессов".

И вот, кстати, о яркости. Наблюдатели обратили внимание, что в первом сезоне есть "одна непростая, очень откровенная сцена" с участием Бербер. Как ее снимали? Не испытывала ли артистка смущения?

Оказалось, нет, вообще не испытывала. Ведь - приподнимает женщина не особо секретный полог над тайными цеха - на этих кадрах некоторая часть тела принадлежала дублерше, тогда как другая - это уже "родная" часть Бербер.

"А уж какая именно - гадать вам", - интригует актриса.

Фото: instagram.com/ loza_jenya
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Пояснив, что создатели сериала приняли это решение изначально, чтобы Зоя не переживала за сцену во время работы с партнером. И чтобы режиссер, оператор и продюсеры остались довольны, они все вместе выбрали дублера - "замечательную девочку, которая и сыграла идеальное тело андроида".

"Так что мне не пришлось смущаться: я эту часть работы отдала профессионалу", - подытожила Бербер. Тем, возможно, огорчив часть своих поклонников. Ведь в 2012 году один из популярных мужских "глянцев" вынес актрису в пятерку самых сексуальных женщин России.

Впрочем, Зоя уверяет, что такого рода титул - вещь приятная, конечно, и ответственная, но не имеет для нее большого значения.

Зоя Бербер родилась в 1987-м в Перми. В "Реальных пацанах" сыграла Леру Оборину. В числе других ее проектов - "Фарца", "Девушки бывают разные", "Душегубы", "Фантом", "Чума!"

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