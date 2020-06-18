Абрамченко: На поддержку АПК выделено дополнительно 31 млрд рублей

На дополнительную поддержку агропромышленного сектора экономики кабмин выделил более 31 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства Виктории Абрамченко.

Такое решение было принято на заседании правительства 18 июня.

В частности, среди 75 регионов будут распределены 27,2 млрд рублей трансфертов на возмещение части затрат по процентам по инвестиционным кредитам в АПК. Еще 4,5 млрд рублей будут направлены на субсидии производителям сельхозтехники и лизинговых организаций.

По мнению вице-премьера, первая мера поддержки особенно актуальна в период снижения экономической активности из-за распространения коронавирусной инфекции - господдержка позволяет отчасти компенсировать выпадающие доходы. "Предлагаемые меры обеспечат снижение кредитной нагрузки на аграриев, повышение рентабельности производства продукции АПК, достижение целей госпрограммы развития сельского хозяйства и выполнение положений Доктрины продовольственной безопасности", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Средства для поддержки производителей спецтехники и оборудования и лизинговых организаций обеспечит поддержку темпов роста производства и реализации продукции и будет способствовать техническому перевооружению сельхозотрасли, считает Виктория Абрамченко.

Из 4,5 млрд рублей 2 млрд рублей будет направлено на субсидии производителям сельхозтехники, что позволит в этом году дополнительно реализовать 3,6 тыс. единиц техники. Еще 1,5 млрд рублей пойдет на субсидии для предоставления скидок производителям спецтехники или оборудования (по программе 1432), за счет чего аграрии смогут приобрести более 9 тыс. единиц техники. И 1 млрд рублей предназначается на субсидирование льготного лизинга спецтехники и оборудования.