Аналитики прогнозируют рост госдолга регионов до 2,3-2,5 трлн рублей

Дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 года составит около 200 млрд рублей, на сопоставимую сумму вырастет госдолг регионов, прогнозирует агентство "Эксперт РА" в обзоре "COVID-19 поразил доходы регионов". В прошлом году разница между доходами и расходами регионов была близка к нулю (агрегированный профицит составил 4,7 млрд руб. против 510 млрд годом ранее).

Согласно варианту проекта плана восстановления экономики, с которым ознакомилась "РГ", в целом по бюджетной системе в 2020 году дефицит достигнет беспрецедентных 8,5% ВВП (около 9 трлн руб.) после профицита в 1,8% ВВП в прошлом году. И федеральному бюджету, и регионам придется наращивать заимствования, однако непонятно, как именно между ними распределится долговое бремя.

Бюджеты регионов благодаря жестким мерам Минфина РФ встречают кризис в сравнительно неплохой форме: с 2017 года долговая нагрузка регионов снижалась, однако очевидно, что в 2020 году эта тенденция будет прервана.

По оценкам "Эксперт РА", госдолг регионов вырастет в сравнительно небольших объемах - с 2,09 трлн руб. на 1 мая до 2,3 трлн руб. к концу года, вернувшись к уровню 2015-2017 годов. Вместе со снижением налоговых и неналоговых доходов (ННД) это приведет к росту долговой нагрузки с 22,8% до 27% ННД (таким образом, этот показать вернется к уровню 2018 года).

По оценкам агентства НКР, прирост долга регионов будет больше, и на конец года он составит 2,5 трлн рублей: все зависит от того, насколько регионы будут поддерживать запланированный уровень расходов, говорит управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. "Мы не видели особой активности субъектов на облигационном рынке в первой половине года, - говорит он. - Скорее всего, и за вторую половину регионам не удастся привлечь большой объем долга в виде облигаций. Прирост долга будет обеспечен за счет банковского кредита и бюджетных кредитов от федерального центра". По оценкам НКР, ликвидные резервы сократятся до нуля в 2020 году в 62 субъектах РФ. "Полагаю, что фактическая сумма заимствований может быть существенно выше в случае сохранения низких цен на нефть до конца 2020 года", - прогнозирует Пискунов.

Правительство приняло ряд мер по поддержке региональных бюджетов: выделило 270 млрд рублей дополнительных трансфертов, освободило их до конца 2020 года от погашения бюджетных кредитов (занимают почти половину в долговом портфеле регионов) и продлило на пять лет график погашения таких кредитов, удвоило срок казначейских кредитов (до 180 дней). "Федеральная помощь оказалась хорошим опорным костылем, позволившим придержать нарастающий бюджетный дисбаланс, тем не менее результаты исполнения бюджетов говорят о недостаточности этих мер", - считают аналитики "Эксперт РА".

В апреле, когда упали поступления по основным бюджетообразующим налогам и резко выросли расходы на здравоохранение, агрегированный профицит бюджетов регионов сменился дефицитом в размере 93 млрд рублей. За первые четыре месяца падение ННД коснулось более 2/3 регионов и составило свыше 200 млрд рублей. При этом возможности по сокращению расходов ограничены: их основная часть носит социальных характер, перед властями регионов стоят обязательства по реализации национальных проектов и финансированию мер по преодолению последствий пандемии.

По оценке "Эксперт РА", от федеральных властей может потребоваться дополнительная поддержка как минимум в сопоставимых объемах при реализации сценария "второй волны" распространения коронавируса и повторении нерабочих недель в конце года.