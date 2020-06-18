Анна Попова назвала необходимую периодичность тестов на коронавирус

"Если мы знаем, что у нас нет контактов, если мы знаем, что у нас нет рисков, мы себя правильно ведем, ходим в маске, в перчатках, то делать тест на COVID-19 даже с периодичностью смысла нет", - сказала Анна Попова.

Правда, при этом глава Роспотребнадзора уточнила, что при наличии профессиональных рисков анализ стоит делать так часто, как того будет требовать руководство. Однако, по ее мнению, тестирования чаще одного раза в неделю бессмысленно.

"Инкубация - 14 дней, - объяснила Анна Попова. - Половина инкубации - семь дней. Период проявления клинических признаков - от шести до восьми дней. Поэтому если это делать раз в семь дней, то можно говорить о том, что мы увидим тот момент, когда вирус начнет развиваться в организме".

По статистике оперативного штаба, на сегодня в России выполнено без малого 16 млн тестов на коронавирус. С начала пандемии в стране выявлено 561 091 случай инфицирования COVID-19.