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18.06.2020 14:15
Рубрика: Общество

Анна Попова назвала необходимую периодичность тестов на коронавирус

Текст: Алексей Дуэль
Делать тесты на COVID-19 имеет смысл не чаще одного раза в неделю, особенно если все меры профилактики соблюдаются неукоснительно. Это связано с инкубационным периодом коронавируса, который составляет 14 дней, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова в интервью ведущей Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

"Если мы знаем, что у нас нет контактов, если мы знаем, что у нас нет рисков, мы себя правильно ведем, ходим в маске, в перчатках, то делать тест на COVID-19 даже с периодичностью смысла нет", - сказала Анна Попова.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Роспотребнадзор: Более 15,1 млн тестов на COVID-19 проведено в РФ

Правда, при этом глава Роспотребнадзора уточнила, что при наличии профессиональных рисков анализ стоит делать так часто, как того будет требовать руководство. Однако, по ее мнению, тестирования чаще одного раза в неделю бессмысленно.

"Инкубация - 14 дней, - объяснила Анна Попова. - Половина инкубации - семь дней. Период проявления клинических признаков - от шести до восьми дней. Поэтому если это делать раз в семь дней, то можно говорить о том, что мы увидим тот момент, когда вирус начнет развиваться в организме".

По статистике оперативного штаба, на сегодня в России выполнено без малого 16 млн тестов на коронавирус. С начала пандемии в стране выявлено 561 091 случай инфицирования COVID-19.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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