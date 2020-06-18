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18.06.2020 13:17
Рубрика: Спорт

Арбитр матча "Арсенал" - "Спартак" заболел коронавирусом

Текст: Максим Домчев

В российском футболе выявлен еще один случай заболевания коронавирусом.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, COVID-19 был диагностирован у Максима Гаврилина, который был назначен ассистентом арбитра на матч 23-го тура возобновляющегося чемпионата РПЛ между тульским "Арсеналом" и "Спартаком", который намечен на 20 июня.

"Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный, - сказал Гаврилин. - Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора".

Арбитр признался, что чувствует себя хорошо, и никаких симптомов болезни у него нет.

"Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью, сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию, буду дожидаться результатов, надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров", - сказал он.

Как сообщается, тесты остальных арбитров не выявили заболевания.

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