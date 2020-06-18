Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали календарь соревнований на оставшуюся часть нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса до 31 июля.

Женский тур возобновится 3 августа в итальянском Палермо. Далее в Нью-Йорке пройдет "Мастерс", перенесенный из Цинциннати (21 августа), и Открытый чемпионат США (с 31 августа). Эстафету примут Стамбул (7 сентября), Мадрид (14 сентября), Рим и Страсбург (оба - 21 сентября). Мужчины стартуют 14 августа в Вашингтоне, потом переедут в Нью-Йорк и так далее.

Отметим, что московский турнир, намеченный на 19 - 25 октября, сменит даты. По крайней мере по линии WTA. Теннисистки должны сыграть со 2 по 8 ноября.

Организации подчеркивают, что этот календарь предварительный. Возможные изменения в расписании будут зависеть от рекомендаций медицинских экспертов, от позиции властей по проведению спортивных мероприятий и смягчения ограничений на передвижение по миру.

Еще один ключевой пункт - присутствие зрителей. Пока турниры будут проводиться при пустых трибунах или же с весьма ограниченным числом болельщиков.

Отдельное заявление по этой теме сделал глава Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли. Напомним, что в Париже должно состояться два крупных события. Это Открытый чемпионат Франции, который изначально должен был пройти с 18 мая по 7 июня, однако из-за пандемии был перенесен на период 27 сентября - 11 октября, и турнир престижной серии "Мастерс", который пройдет в запланированный срок (с 31 октября по 8 ноября).

- Совершенно точно, "Ролан Гаррос" будет проводиться со зрителями, - слова Джудичелли приводит агентство Рейтер. - Окончательного решения о количестве болельщиков на трибунах еще не принято, оно будет согласовано с государственными органами.

Президент FFT также сообщил, что билеты на "Большой шлем" скоро поступят в продажу. Это произойдет примерно в конце июня - начале июля. Ну а в ближайшие выходные любителей тенниса ждет второй этап выставочного Adria Tour, организованного первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Игроки соберутся в Задаре (Хорватия).