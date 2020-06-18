Австралия будет закрыта для туристов до конца 2020 года

Австралия откроет границы для большинства иностранных туристов не раньше конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, передает вещательная корпорация Australian Broadcasting Corporation со ссылкой на министра торговли, туризма и инвестиций страны Саймона Бермингема.

"До открытия массового въездного туризма еще далеко", - констатировал министр. Бермингем не исключил, что некоторые послабления в ближайшее время будут сделаны для бизнесменов и иностранных студентов, которые учатся в местных вузах. Вместе с тем по прилету их отправят на обязательный 14-дневный карантин. "Эти меры сейчас доказали свою эффективность", - констатировал министр.

За последние сутки в Австралии зарегистрировано всего 23 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 - это самый низкий показатель с начала пандемии.